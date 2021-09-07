Складено рейтинг кращих електросамокатів 2021 року

На електросамокаті можна швидко дістатися до магазину або доїхати до роботи. Та й просто поїздка на ньому доставить масу приємних вражень. Якщо ви не хочете брати електротранспорт напрокат, найпростішим рішенням стане придбання власного. Редакція GSMinfo зібрала найкращі електросамокати з представлених на українському ринку.





КРАЩІ ЕЛЕКТРОСАМОКАТИ 2021 РОКУ: РЕЙТИНГ GSMINFO

MIDWAY Yamato 0809 PRO

Електросамокат може проїхати на одному заряді до 35 км. Він здатний витримувати вагу до 120 кг і долати підйом в 15 °. А максимальної швидкості 30 км / год буде більш ніж достатньо для того, щоб швидко дістатися, наприклад, до супермаркету. Відзначимо, що дозволена швидкість в місті – 50 км / г, тому розганятися на самокаті дуже небезпечно.

Діаметр коліс у моделі невеликий – 8 “, тому краще їздити по рівній дорозі, інакше відчуєте на собі всі вибоїни і нерівності покриття.

Електросамокат складний, так що його можна завантажити в машину і брати з собою в поїздки. Акумулятор знаходиться в деці самоката, захищеній за стандартом IP55 (тобто їй не страшні навіть струмені води, не кажучи про дощ). Завдяки швидкій зарядці повний цикл поповнення АКБ займає не більше 6 годин. Передбачена також система управління живленням (BMS): вона забезпечує захист від перерозрядження і перегріву.

Електросамокат MIDWAY Yamato 0809 PRO

При бажанні на смартфон можна встановити додаток MIDWAY (доступно в Google Play і AppStore): він синхронізується з самокатом через Bluetooth і дає можливість бачити рівень заряду АКБ, встановлювати обмеження швидкості і блокувати колеса (протиугінна система).

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Легкий електросамокат (14,2 кг) з великим запасом ходу – на одному заряді він може проїхати до 45 км. Правда, такий результат був досягнутий виробником в певних умовах: рівне дорожнє покриття, швидкість не вище 15 км / г, вага «пілота» 75 кг, а температура повітря не опускалася нижче 25 ° С.

Електросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 може розганятися до 25 км / год, долати підйоми 20 ° і витримувати вагу користувача до 100 кг. З метою безпеки тут встановлена ​​подвійна гальмівна система (причому з ABS). А задня фара у моделі більше, ніж у минулій версії, щоб самокат було краще видно іншим учасникам руху.

На інформаційній панелі відображається швидкість, заряд акумулятора, стан блокування коліс. Всі ці дані також можна подивитися і в додатку Mi Home, якщо ви синхронізуєте свій самокат зі смартфоном.

Ninebot KickScooter Max G30P

Справжній марафонець серед самокатів. Якщо порівнювати звичайний KickScooter Max і цю модель, то побачимо, що виробник (Segway) посилив рульову стійку, ущільнив деку і встановив в самокат акумулятор ємністю 15 000 мАг, заряду якого тепер вистачає на дистанцію до 65 км. Якщо вірити характеристикам, пристрій заряджається за 6 годин, однак користувачі відзначають, що в реальному житті заряд все ж триває на годину довше.

Розганяється самокат до 30 км / год, при цьому за рахунок великих 10-дюймових коліс добре «проковтує» нерівності і легко керується. До речі, переднє колесо безкамерне, щоб виключити проколи, а заднє – амортизуюче: таким чином зменшена передача вібрації на корпус при їзді по бруківці і поганих дорогах. Також в шинах є спеціальний рідкий прошарок, який в разі невеликих проколів сам «залатає» колесо.

Електросамокат Ninebot KickScooter Max G30P

Вага Ninebot KickScooter Max G30P становить 19,5 кг, що досить багато. Так що при катанні плануйте маршрут ретельно, щоб не довелося довго нести самокат в руках.

Модель також підтримує власний додаток (для AppStore і Google Play), за допомогою якого можна відстежувати швидкість, пробіг, заблокувати колеса, дізнатися рівень заряду акумулятора. Програма одночасно є соцмережею, в якій можна спілкуватися з іншими користувачами на самокатах.

KUGOO M4 11 Ah

Цей самокат дуже витривалий – витримує навантаження до 140 кг. Сам KUGOO M4 11 Ah хоч і складаний, але носити його з собою досить проблематично, так як він важить 22 кг.

А ось їздити на ньому комфортно: самокат може розігнатися до 40 км / год, а великі колеса 10 ” з пневматичними шинами і пара амортизаторів з регульованим кліренсом забезпечують хорошу плавність ходу. Ємності акумулятора вистачить на 30-35 км дороги, а повний цикл зарядки займає близько 6-7 годин. Також для зручності користувача в комплекті передбачене сидіння: його легко встановити самостійно.

Електросамокат KUGOO M4 11 Ah

Самокат оснащується сигналізацією – в комплекті йде 2 брелока. Сигналізація дозволяє не тільки заблокувати / розблокувати транспортний засіб, але і включити освітлення або звуковий сигнал на той випадок, якщо ви втратили транспорт на парковці.

MIDWAY i-Max

Міський електросамокат з невеликим кліренсом (11 см) добре підійде для поїздок по рівних дорогах. Звичайно, невисокі підйоми йому теж під силу: підйом в 15 ° проблем не доставить, але по лісових стежках їздити не радимо. А ось маленькі нерівності дорожнього покриття легко нівелюються 10-дюймовими колесами. При цьому самокат може витримати користувача вагою до 140 кг.

Електросамокат MIDWAY i-Max

Максимальна заявлена ​​швидкість – 30 км / год, а запас ходу складає приблизно 40 км при повністю зарядженому акумуляторі. Дека, в якій знаходиться АКБ, захищена від пилу і води за стандартом IP55.

Самокат легко складається і поміщається в багажник автомобіля, але вручну його нести незручно – маса MIDWAY i-Max становить 21 кг. Так що заряджайте перед поїздкою акумулятор, розраховуйте маршрут і дивіться на пробіг: зручний одометр є в мобільному додатку MIDWAY.

KUGOO M5

А ось це вже справжній позашляховик серед самокатів: KUGOO M5 оснащений величезними 11-дюймовими колесами, кліренс становить 15 см, а на покришки нанесено великий протектор. Гальма (як задні, так і передні) дискові, що забезпечує чітку роботу гальмівної системи незалежно від погодних умов. За м’якість ходу також відповідають амортизатори: чотири пружини встановлені спереду і дві – ззаду. При бажанні можете також поставити сидіння, яке відразу йде в комплекті з пристроєм.

Потужність двигуна становить 1000 Вт – це в два рази вище, ніж у більшості конкурентів. Такий двигун здатний і гірку «витягнути», і бруд пройти, і навіть забезпечити максимальну швидкість самоката 50 км / год. До речі, заводиться він з ключа, як мотоцикл. Відзначимо і світлооптику: спереду стоять три потужних ліхтаря, так що шлях буде прекрасно видно навіть у повній темряві.

Електросамокат KUGOO M5

Щоб повністю зарядити АКБ ємністю 21 Аг, знадобиться 9 годин, зате батарея здатна забезпечити самокату запас ходу до 60 км. Стежити за рівнем заряду допоможе вольтметр, встановлений на кермі.

При цьому KUGOO M5 витримує навантаження до 150 кг, так що на ньому можна кататися хоч з похідним рюкзаком. Правда, якщо батарея розрядиться, котити самокат буде важко, так як він важить цілих 31,5 кг.

Joyor G1

Проколи покришок у самокатів – явище досить поширене. Якщо не хочете мати справ з такими проблемами, зверніть увагу на Joyor G1 з литими перфорованими шинами – їм не страшні проколи. Правда, розмір коліс у моделі не найбільший і становить 8,5 “. Втім, плавність ходу все одно гідна за рахунок амортизаторів: встановлені передні гідравлічні і задні пружинні.

Батареї ємністю 13 Аг вистачає на 50 км шляху. А мотор потужністю 450 Вт здатний розігнати самокат до 45 км / год – для поїздок в місті більш ніж достатньо. Спереду встановлені дискові гальма, ззаду – барабанні.

Електросамокат Joyor G1

Є функція відкладеного старту – в цьому випадку самокат почне рух, тільки якщо спочатку ви відштовхне ногою. Така система дозволяє виключити запуск при ненавмисному натисканні на важіль газу.

DIGMA Allroad Max

У DIGMA Allroad Max великі колеса діаметром 10 “, що дозволяє комфортно управляти самокатом і гасити невеликі нерівності дороги. Однак головною перевагою цієї моделі є хороша автономність. Акумулятор ємністю 15 Аг, з урахуванням маси самоката 17,5 кг і заявленого допустимого навантаження до 100 кг, забезпечує заряд для подолання приблизно 50 км шляху. Так що можна спокійно кататися без підзарядки кілька днів, якщо не їздити далеко.

Електросамокат DIGMA Allroad Max

Потужність двигуна – 250 Вт, а максимальна швидкість складає 25 км / г. Моделі не вистачає тільки Bluetooth-модуля для синхронізації зі смартфоном і амортизаторів: з ними використання самоката було б ще комфортнішим.