Toshiba створила акумулятор, який повністю заряджається за 10 хвилин

Японська компанія Toshiba створила унікальну літій-іонну батарею з підтримкою надшвидкої зарядки і збільшеним терміном служби. Про це повідомляє MyDrivers.

Характеристики нових батарей вражають. Щоб зарядити об’ємну батарею від 0 до 80% потрібно всього 5 хвилин. Зарядка до 100% не займає менше 10 хвилин. Аналогічними цифрами може похвалитися, наприклад, смартфон realme GT5. Апарат до 100% заряджається за 10 хвилин. Однак якби у смартфона були б новітні батареї Toshiba, то телефон би зміг повністю зарядитися менше ніж за хвилину.

Розроблені Toshiba акумулятори довговічніші за класичні – після 100 циклів заряджання за температури 60 °C знос акумулятора не перевищує 0,8%. Для порівняння, за 100 циклів зарядки батарея iPhone встигає зношуватися на 4-5% до 96-95%.

Toshiba стверджує, що їхні найпотужніші акумулятори можна використовувати як в автомобілях, так і в компактних пристроях, включно зі смартфоном, ноутбуками та планшетами. Перший комерційний продукт із новими батареями має з’явитися 2028 року, але поки неясно, який саме товар це буде.

Щоб поліпшити характеристики звичайної літій-іонної батареї, інженери з Toshiba прибрали кобальт зі складу акумулятора і створили особливу технологію, яка зводить до мінімуму наслідки взаємодії позитивного катода й електроліту (особлива хімічна реакція, що призводить до зносу батареї). Також інженери обмежили перенесення деактивованих іонів літію на поверхню негативного електрода – це допомогло збільшити продуктивність і “живучість” батареї.