Розкрито характеристики одного з найпотужніших смартфонів Xiaomi

Неанонсований смартфон Xiaomi Redmi K60 Ultra, що на глобальному ринку вийде під назвою Xiaomi 13T Pro, пройшов сертифікацію китайського регулятора 3С, завдяки чому стали відомі деякі характеристики новинки. Про це повідомляє видання GSMArena.

Смартфон з’явився у базі даних 3С під номером 23078RKD5C. З нового запису випливає, що 13T Pro отримає підтримку швидкого заряджання потужністю до 120 Вт. У каталозі вказано, що цим зарядним пристроєм стане Xiaomi MDY-14-ED. Ним комплектувався представлений на початку 2023 року смартфон Redmi K60 Pro.

Згідно з ранніми чутками, 13T Pro також отримає 6,7-дюймовий OLED-екран із частотою оновлення до 144 Гц, потрійну основну камеру, а також найпотужніший на даний момент процесор для Android-смартфонів Dimensity 9200+.

Очікується, що у Китаї Xiaomi Redmi K60 Ultra буде представлено у липні 2023 року.