Infinix Hot 50 Pro: екран на 120 Гц та чіп від MTK

Нещодавно бренд Infinix представив свій найтонший смартфон Infinix Hot 50 Pro+, а сьогодні до нього приєдналася базова «прошка» – Infinix Hot 50 Pro. Цьому смартфону є, чим здивувати.

Смартфон оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1800 ніт. Роздільна здатність селфі-камери – 8 Мп. Під екраном розташований сканер відбитків пальців.

На задній панелі красуються три вертикально вирівняні сенсори: основний на 50 Мп, датчик глибини і макро. Infinix Hot 50 Pro також працює на чипі MediaTek Helio G100 з 8 ГБ оперативної і 128/256 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити за допомогою карти microSD. Крім того, є можливість збільшення ОЗП за рахунок віртуальної пам’яті.

Серед інших особливостей новинки – акумулятор ємністю 5000 мАг із зарядкою до 33 Вт, вологозахист IP54, NFC, 3,5-мм роз’єм для навушників, два динаміки JBL і підтримка DTS Sound і Hi-Res Audio.

Infinix Hot 50 Pro надійде в продаж до кінця місяця, але його ціни поки не розкриваються.