Відеокарти NVIDIA GeForce RTX 50 знову подорожчають: найбільше зростуть ціни на топові моделі

Виробники відеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 готують чергове підвищення цін у листопаді 2026 року. За інформацією китайських джерел, подорожчання торкнеться всієї лінійки, а найбільше доведеться доплачувати за потужні RTX 5080 та RTX 5090D V2.

Як повідомляє VideoCardz із посиланням на китайське видання Board Channels, компанія Colorful уже переглянула закупівельні ціни на відеокарти GeForce RTX 50 для місцевих дистриб’юторів. Залежно від моделі та комплектації подорожчання становить від кількох десятків до майже 500 доларів. Основними причинами називають зростання вартості пам’яті та інших електронних компонентів, необхідних для виробництва графічних прискорювачів.

Найвідчутніші зміни очікуються у верхньому ціновому сегменті. Зокрема, RTX 5090D V2, призначена для китайського ринку, може подорожчати майже на 500 доларів, а RTX 5080 — приблизно на 420 доларів. Водночас ці суми стосуються закупівельної вартості для постачальників, а не безпосередньо роздрібних цін у магазинах.

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Наскільки подорожчають відеокарти NVIDIA

Згідно з оприлюдненими даними, виробник Colorful планує такі зміни закупівельних цін:

Відеокарта Подорожчання У гривнях GeForce RTX 5090D V2 $330–495 15 000–22 500 грн GeForce RTX 5080 $375–420 17 000–19 100 грн GeForce RTX 5070 Ti $150 6 800 грн GeForce RTX 5070 $90–135 4 100–6 100 грн GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ $37–60 1 700–2 700 грн GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ $15–22 700–1 000 грн GeForce RTX 5060 8 ГБ $22–30 1 000–1 400 грн

Наведені суми в гривнях розраховані за курсом близько 45,53 грн за долар станом на 3 листопада 2026 року. Вони відображають можливе збільшення закупівельної вартості, а не гарантоване подорожчання відеокарт в українських магазинах.

Повідомляється, що аналогічні зміни готують бренди GALAX і KFA2. Зокрема, вартість RTX 5060 у їхньому асортименті може зрости приблизно на 30 доларів, або 1400 гривень. Для потужніших моделей перегляд цін може бути ще відчутнішим, хоча остаточні суми поки не підтверджені.

Чи подорожчають відеокарти в Україні

Поточне підвищення не стало першим за останні місяці. Ще в жовтні китайські джерела повідомляли про перегляд закупівельних цін на RTX 5080 з боку ASUS та Gigabyte. Тоді йшлося про збільшення вартості приблизно на 150–180 доларів залежно від виробника.

Для українського ринку наслідки поки залишаються невизначеними. Місцеві магазини можуть певний час продавати відеокарти зі старих партій за попередніми цінами, однак нові постачання потенційно коштуватимуть дорожче. На кінцеву вартість також впливатимуть курс валют, наявність товару та націнка продавців.

За повідомленнями галузевих джерел, зростання вартості компонентів зачіпає не лише NVIDIA. Аналогічний тиск спостерігається й у сегменті AMD Radeon RX 9000 та Intel Arc. Проте конкретних підтверджених сум подорожчання цих відеокарт наразі немає.

Сама NVIDIA поки не оголошувала про офіційне підвищення рекомендованих роздрібних цін на GeForce RTX 50. Тому повідомлення китайських постачальників варто розглядати як сигнал про можливі зміни на ринку, а не як підтвердження однакового подорожчання в усіх країнах.