Флагманські телевізори LG 2026 року: тандемні OLED-матриці та рекордна яскравість

Напередодні виставки CES 2026 у мережі з’явилися перші подробиці про нове покоління телевізорів LG — моделі G6 та W6. Головною інновацією лінійки стане використання тандемної OLED-панелі Hyper Radiant, що працює в парі з технологією Brightness Booster Ultra. За даними витоків, це дозволило досягти приросту яскравості у 3,9 раза порівняно з базовими моделями серії B, що значно перевершує показники поточного флагмана G5.

Модельний ряд та дизайн

LG OLED G6 збереже фірмовий дизайн Gallery для щільного монтажу на стіну. Лінійка буде доступна в діагоналях від 48 до 97 дюймів. Екран отримає покращене покриття антивідблиску та процесор α11 AI , який використовує штучний інтелект для масштабування та оптимізації зображення.

LG OLED W6 технічно повторює характеристики G6, але вирізняється системою Zero Connect Box. Цей зовнішній блок передає сигнал на телевізор бездротовим шляхом, завдяки чому до самої панелі під'єднується лише кабель живлення. Модель очікується у розмірах 77 та 83 дюйми.

Геймерські можливості: Виробник зробив значний акцент на ігрових функціях. Нові телевізори підтримуватимуть частоту оновлення до 165 Гц, Dolby Vision HDR для ігор, а також технології синхронізації ALLM, AMD FreeSync Premium Pro та Nvidia G-Sync.

Офіційний анонс новинок відбудеться вже наступного тижня на виставці CES 2026.