Представлений смартфон-браслет, що гнеться від Motorola

Компанія Motorola представила в Китаї концептуальний смартфон з гнучким екраном і корпусом, який можна використовувати як смарт-браслет. Про це повідомляє видання MyDrivers.

Виробник не дав конкретну назву моделі. Однак відомо, що смартфон отримав гнучкий 6,9-дюймовий екран з роздільною здатністю FHD+.

Шарнір пристроїв фіксується у кількох положеннях. Так смартфон можна використовувати в розкладеному стані, як звичайний мобільник, як смарт-браслет, а також замість настільного міні-комп’ютера.

У цьому разі нижня частина девайса виконує роль підставки. Діагональ корисної області екрана скорочується до 4,6 дюйма.

Чи залишиться незвичайний смартфон прототипом для презентацій, чи Motorola зробить із нього серійний пристрій, не повідомляється.

Під час шоу Motorola також повідомила, що розробляє генеративну модель штучного інтелекту, яка дозволить користувачам надавати смартфонам унікального стилю. Деталі про цю розробку не розкриваються.