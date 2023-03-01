До Європи прибув літак, яки керує запуском ядерних ракет з підводних човнів США

У вівторок у Ісландії здійснив посадку військовий літак E-6B Mercury, який є повітряним командним пунктом Військово-морських сил США. Про це повідомив командування військ США в Європі в Twitter.

Літак E-6B Mercury належить першому крилу Стратегічного командування США і прибув до Ісландії для виконання операцій у зоні відповідальності Європейського командування Збройних сил США. Під час перебування в Ісландії екіпаж літака зустрівся з послом США, дипломатами та військовими.

E-6B Mercury є військовим стратегічним літаком управління та зв’язку, а також повітряним командним пунктом ВМС США. Його ще називають “літаком судного дня”. Він призначений для забезпечення зв’язку з атомними підводними човнами стратегічного призначення, які є носіями міжконтинентальних балістичних ракет, зокрема, підводні човни класу Ohio, кожен з яких може перевозити до 24 ракет Trident II D5, що можуть нести ядерні боєголовки.

Літак E-6B Mercury побудований на базі Boeing 707-320 і може підійматися на висоту до 12,8 км, а його практична дальність становить 11 760 км.