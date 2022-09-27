Стало відомо, скільки потрібно працювати середньостатистичному українцю на новий iPhone

Соціологи провели дослідження, щоб дізнатись індекс iPhone у 2022 році. Цей показник дозоляє вирахувати, скільки днів потрібно пропрацювати, щоб відкладати гроші та придбати новий iPhone 14 Pro (128 GB). Брали до уваги доходи громадян США, Швейцарії та інших країн.

Щоб вирахувати індекс порівнюють рівень заробітної платні у різних країнах світу та тамтешні ціни на новий смартфон.

Індекс iPhone в Україні

Середня вартість новенького Айфона в Україні 52 499 гривень. Розмір середньої заробітної платні наразі складає 13 957 гривень. Якщо середньостатистичний українець відкладатиме усі зароблені гроші, то через 98,1 дня зможе придбати новий смартфон. У порівнянні з минулим роком індекс виріс у 1,5 раза, або на 28,2 дня.

Усі знають, що середня заробітна платня в Україні — це досить не чіткий показник. На периферії, у малих селах, невеликих містах люди отримують мінімалку. А це у два рази менше за статистичний показник. Тому реальні цифри будуть значно вищими.

Найменшим індекс Айфона для українців був у 2021 році. Тоді він складав всього 69,6 дня. Найбільшим за останні 5 років названо 2018 рік, тоді він сягнув позначки у 136,7 дня.

А ось так виглядає показник у розвинених країнах:

США 5,7 дня;

Швейцарія 4,6 дня;

Австралія 6,1 дня.

У цих країнах достойні соціальні виплати, круті програми придбання телефонів та чудові умови для роботи. Тому ці індекси більш реальні, чим українські.

У 2022 найдовше потрібно працювати, щоб придбати iPhone 14 Pro у Таджикистані, майже пів року (179,5 днів). Трохи менше показник у Туреччині — 146, 7 дні, а також у Киргизстані — 136,3 дня.