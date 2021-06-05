Експерти назвали ймовірні плюси та мінуси швидкої зарядки

Більшість сучасних смартфонів мають можливість швидкої зарядки. Першою винайшла цю технологію компанія Qualcomm і назвала її Quick Charge (QC). І тепер нормальна зарядка вважається повільною.





Швидка зарядка – класна і зручна, але чи впливає вона на батарею? Так, ми покажемо вам, як вона це робить, і обговоримо інші важливі факти про QC.

Різниця між швидкою і нормальною зарядкою

Кожному смартфону потрібна певна кількість напруги від зарядного пристрою для зарядки акумулятора. Звичайний зарядний пристрій забезпечує постійну кількість напруги, яку дає постійний потік електричного струму і заряджає телефон з нормальною швидкістю.

Якщо зарядний пристрій подає більше, ніж певну кількість напруги, вона буде виробляти більше електричного струму, ніж зазвичай, і це зарядить телефон швидше, ніж раніше. Смартфон буде заряджатися до певного рівня, скажімо, від 50% до 80% дуже швидко, потім – повільно (тобто нормально).

Наприклад, Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max заряджається до 50% всього за 30 хвилин, а наступні 50% займає від 1 до 1,5 годин.

Чи ушкоджує QC батарею?

Так, але процес йде повільно, тому ми не відразу звертаємо на це увагу.

При швидкій зарядці виділяється більше тепла, що збільшує температуру акумулятора. З підвищенням температури термін служби батареї скорочується. Крім того, температура повільно пошкоджує батарею і знижує її ємність.

В сучасних смартфонах є спеціальні механізми для зниження температури і захисту акумулятора, коли він стає занадто гарячим. Цей механізм пояснюємо нижче.

Коли температура досягає критичної точки, смартфон відправляє сигнал на швидкий зарядний пристрій, який потім знижує рівень напруги. У міру падіння напруги тепла, що виділяється стає менше, і температура падає.

Але навіть з встановленими механізмами безпеки під час QC виділяється тепло, і батарея в деякій мірі пошкоджується.

Хоча є й інші фактори, які впливають на скорочення часу автономної роботи, наприклад, повна розрядка телефону.

Переваги QC

1. Заощаджує час. Якщо є швидка зарядка, чому не використовувати її.

2. Смартфони з QC мають покращене ПЗ. Коли телефон досягає критично високої температури, рівень напруги зменшується, що знижує тепло, яке виділяється і повертає температуру батареї до нормального рівня. Це також запобігає можливому пошкодженню внутрішніх компонентів.

3. QC розширює можливості використання смартфона. Оскільки сучасні акумулятори мають велику ємність, зарядка зазвичай займає багато часу, і ви не можете в цей час використовувати телефон.

Недоліки QC

1. Акумулятор повільно виходить з ладу. Незважаючи на те, що існують певні апаратні і програмні механізми для контролю температури, телефон буде нагріватися під час QC, поступово викликаючи деяке пошкодження батареї.

2. Термін служби батареї зменшується. У смартфонах використовуються літій-іонні акумулятори, які мають певну кількість циклів зарядки-розрядки (300-500), перш ніж вони прийдуть в непридатність. Інтенсивне щоденне використання призведе до швидкої розрядки і частої зарядки, скорочуючи кількість циклів.

3. Смартфони, які підтримують QC, поставляються із зарядним пристроєм від виробника. Не рекомендується заряджати свій телефон за допомогою інших пристроїв QC або звичайних зарядок.

Ви не знайдете QC в більшості бюджетниках і телефонах середнього рівня. Смартфони з турбо-зарядкою зазвичай коштують набагато дорожче і потрапляють в категорію преміум-класу.