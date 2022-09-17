Експерти пояснили, як можна закрити небо України від російських “калібрів” та “кинджалів”

Чи можна в Україні закрити небо від гіперзвукових ракет «Кинджал»? Чим довше триває війна, тим більше стає зрозуміло, що РФ буде застосовувати будь-яку зброю, що має у своєму арсеналі, аби знищити українців. Тому вже зараз військові експерти починають діяти на пару кроків вперед.





14 вересня армія РФ здійснила запуск 7 «Кинджалів». Якщо «Калібри» українські системи ППО навчилась перехоплювати дуже добре за пів року війни (ефективність ППО 85%), то з гіперзвуковою зброєю не все так просто.

Щоб закрити небо від кинджалів, необхідні іноземні винищувачі та системи радіо перехоплювання AWACS. Також можна спробувати пустити в дію протиракетні комплекси THAAD чи Patriot. Такі системи коштують мільярди доларів:

THAAD — це ПРО для перехоплювання ракет середньої дальності, принцип роботі базований на кінетичній енергії. Вартість однієї системи 2,3 млрд $.

Patriot MIM-104 — зенітний ракетний комплекс, вартість однієї системи може сягати 9 млрд доларів.

AWACS — електрона система розвідки для виявлення об’єктів противника у небі. На озброєнні Великобританії є подібні системи Avro Shackleton AEW2.

Також подібні системи використовують: Бразилія, Ізраїль, Китай, США та інші країни.

У довгострокових планах України є намір придбати ці системи. Після цього необхідно буде навчити ними користуватися людей, відкалібрувати на ворожі ракети тощо. Справа може зрушити з місця за рік, не раніше.

Сьогодні поки що американці розглядають питання передачі імпортних винищувачів для України. Навіть їх поява зможе покращити ефективність у боротьбі із гіперзвуковою зброєю.

Кинджал, хоча і серйозна зброя, але як кажуть військові, вона має свої слабкі місця. Наприклад пікова швидкість триває всього декілька секунд. До своєї цілі ракети долітають на швидкості 2,5 тис км/год, що повільніше за багато балістичних ракет. Тож знаючи всі нюанси, їх можна також збивати у небі.