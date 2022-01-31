Названо основні недоліки дешевих смартфонів

Виробники смартфонів економлять, позбавляючи свої пристрої якісних матеріалів та швидкої зарядки. Про це повідомляє видання Android Authority.





Журналісти медіа перерахували основні недоліки доступних смартфонів. За їх словами, виробники випускають дешеві субфлагмани, позбавляючи телефони найважливіших деталей. Серед перших автори назвали відсутність телеоб’єктиву, що компенсується наявністю ширококутного об’єктива. Черговим способом заощадити на випуску смартфона є відмова від якісних матеріалів – металу чи скла – на користь пластику. Також доступні гаджети не отримують захисту від вологи.

Фахівці відзначили, що часто виробники смартфонів пропонують дешевий адаптер у комплекті, який не підтримує швидкого заряджання. Або компанії зовсім прибирають зарядний пристрій з комплекту – наприклад, Apple .

Насамкінець автори помітили, що доступні смартфони бувають позбавлені підтримки високої частоти оновлення дисплея – до 90 або 120 герц. Крім того, виробники не збираються підтримувати свої девайси оновленнями належним чином, тим самим змушуючи споживачів купувати нові телефони.

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