Xiaomi впіймали на обмані: скільки компанія заробляє на кожному Xiaomi 12S Ultra

Ресурс Counterpoint провів цікаве дослідження – він з’ясував, скільки заробляє Xiaomi з кожного проданого Xiaomi 12U Ultra у конфігурації 8/256 ГБ.





Виявилось, що сума зовсім не 5%, про яку говорив сам виробник. За ринкової вартості моделі $887, китайці витрачають на її створення всього $517. Нагадаємо, що навесні 2018 року гендиректор фірми Лей Цзюнь сказав, що бренд відмовляється отримувати більше ніж 5% прибутку з кожного проданого гаджета. У цю цифру входять витрати на маркетинг, податки та сервіс користувача.

В виправдання Xiaomi зауважимо, що підрахована сума в 517 доларів не включає витрати на проектування, складування, логістику, маркетинг та інші подібні нюанси. Це чисто апаратна вартість девайсу, тобто загальна ціна всіх комплектуючих, які є у Xiaomi 12S Ultra.

Однак, навіть з урахуванням цих даних, майже напевно, різниця у собівартості кожного телефону та його ринковій ціні становить понад 5%. Експерти відзначають, що обладнання у гаджета не з дешевих – процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1, топовий AMOLED екран, власний процесор для заряджання та інші сучасні деталі.