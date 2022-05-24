AMD показала флагманський процесор Ryzen 7000 з частотою 5,5 ГГц

В рамках заходу COMPUTEX 2022 компанія AMD показала флагманський процесор Ryzen 7000, який працює на частоті понад 5,5 ГГц.





Імовірно, що це AMD Ryzen 9 7950X, який надійде у продаж восени поточного року. Стверджується, що даний флагманський процесор на 31% потужніший за топовий чіп від Intel, Intel Core i9-12900K. Порівняння проводилося у Blender у рендері 3D-графіки. Ціна? Ще не називається. Але, можливо, слід розраховувати на суму близько $1000.

Цей п’ятинанометровий чіп побудований на архітектурі Zen 4. Йдеться про 16-ядерну модель із частотою роботи 5 ГГц. У режимі бусту вона підвищується до неймовірних 5,52 ГГц!

Також зазначається, що AMD Ryzen 9 7950X оснащений вбудованою графікою RDNA 2. Усі чіпи Ryzen 7000 працюватимуть лише з материнськими платами із сокетом AM5. Переваги – підтримка пам’яті DDR5, інтерфейсу PCIe 5.0, а також HDMI 2.1, DisplayPort 2 та до 14 портів USB 3.x/USB Type-C з пропускною здатністю до 20 Гбіт/с.