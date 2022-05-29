Realme C30 стане найдешевшим телефоном компанії

Компанія Realme активно збільшує свої позиції на ринку смартфонів. Прямо зараз це один із провідних виробників. Особливо добре справи у бренду йдуть у бюджетному та середньобюджетному сегментах, де пристрої компанії є одними з найбільш продаваних.





Немає жодних сумнівів, що до таких увійде і Realme C30 — гаджет, який дуже скоро надійде у продаж. Новинка стане представником початкового сегменту, а її характеристики вже об’єднали інсайдери.

Так, пристрою пророкують 6.6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD+, чіпсет UNISOC, 2 або 3 ГБ оперативної пам’яті, а також 32 або 64 ГБ постійної. Місткість акумулятора при цьому становитиме стандартні в наш час 5000 мАг, обіцяють 10-ватну зарядку. Також у Realme C30 буде основна камера на 13 МП та 5-мегапіксельна фронталка.

Новинка стане одним із найдоступніших телефонів Realme на ринку – її продаватимуть за $90.