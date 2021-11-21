Чому заряджати телефон через публічну USB зарядку – погана ідея

Після появи публічних USB-зарядок життя людей стало набагато простіше. Зараз, чекаючи на каву, чи авіарейс, можна повною мірою використовувати смартфон, не переживаючи за витрату батареї. Але тепер є небезпека стати жертвою кіберзлочинців. Фахівці рекомендують зважити всі за і проти USB-зарядок у громадських місцях, перш ніж ними користуватися.





Як зазначає видання Forbes, USB-порт став новим розповсюджувачем шкідливих програм. Шахраї здатні модифікувати USB-підключення за допомогою дроту з чіпом, всередині якого вбудовано шкідливе програмне забезпечення.

Підключаючись до загальнодоступних портів USB, пасажири ризикують завантажити вірус на свій пристрій і надати до нього доступ кіберзлочинцям.

“Підключення до загальнодоступного USB-порту – це все одно що знайти зубну щітку на узбіччі дороги і засунути її собі в рот “, – зазначив віце-президент X-Force Threat Intelligence в IBM Security.

Тому перед тим, як підключитися до USB-зарядок у публічних місцях, експерти рекомендують зважити на ризики. А ще краще купити пауербанк.