Hardnews

Чому заряджати телефон через публічну USB зарядку – погана ідея

21.11.2021
1 хвилина на прочитання
Порт iPhone USB-C

Після появи публічних USB-зарядок життя людей стало набагато простіше. Зараз, чекаючи на каву, чи авіарейс, можна повною мірою використовувати смартфон, не переживаючи за витрату батареї. Але тепер є небезпека стати жертвою кіберзлочинців. Фахівці рекомендують зважити всі за і проти USB-зарядок у громадських місцях, перш ніж ними користуватися.


Як зазначає видання Forbes, USB-порт став новим розповсюджувачем шкідливих програм. Шахраї здатні модифікувати USB-підключення за допомогою дроту з чіпом, всередині якого вбудовано шкідливе програмне забезпечення.

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Підключаючись до загальнодоступних портів USB, пасажири ризикують завантажити вірус на свій пристрій і надати до нього доступ кіберзлочинцям.

Підключення до загальнодоступного USB-порту – це все одно що знайти зубну щітку на узбіччі дороги і засунути її собі в рот “, – зазначив віце-президент X-Force Threat Intelligence в IBM Security.

Тому перед тим, як підключитися до USB-зарядок у публічних місцях, експерти рекомендують зважити на ризики. А ще краще купити пауербанк.

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21.11.2021
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