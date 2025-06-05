Гнучкий vivo X Fold5 тонше нового iPhone навіть у зігнутому стані

Майбутній девайс vivo X Fold5 стане найтоншим і найлегшим складаним смартфоном бренду. Компанія вже заявила, що його вага становитиме всього 219 г. Більш того, топ-менеджер порівняв пристрій з iPhone 16 Pro Max на фотографіях.

Як бачите, vivo X Fold5 виявився тоншим за конкурента в розкладеному вигляді і навіть у складеному. Нагадаємо, у iPhone 16 Pro Max товщина 8,25 мм, тоді як у vivo X Fold3 вона досягала 10,2 мм.

Згідно з інсайдерами, vivo X Fold5 буде оснащений складним AMOLED-дисплеєм на 8,03 дюйма з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю вище 2K, зовнішнім 6,53-дюймовим екраном з тією ж герцовою частотою, топовим чіпом Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ ОЗУ і накопичувачем на 512 ГБ. Ємність батареї складе 6000 мАг з підтримкою швидкої зарядки до 90 Вт.

Крім того, девайс отримає систему з 5 камер: дві фронтальні по 32 Мп і три задні камери по 50 Мп. Анонс vivo X Fold5 очікується 10 липня.