Названо останні новинки смартфонів, які вже з’явилися в продажу

Виробники смартфонів активно випускають нові моделі, тому кожному, хто задумався над покупкою смарта, потрібно вибирати, як мінімум серед декількох апаратів, що з’явилися нещодавно. Щоб полегшити завдання нашим читачам, ми зібрали найцікавіші гаджети, які поповнили асортимент виробників останнім часом.





№3 – Tecno Phantom X

Tecno Phantom X – новинка мало популярноїй компанії, яка випускає смартфони для слабо розвинених країн. Модель винятком не стала, купити її поки можна тільки в Нігерії та Кенії. Однак, цілком ймовірно, що скоро Фантом з’явиться на Алі, звідки замовити його зможуть усі бажаючі.

Таких однозначно буде багато: у девайса крутий 6.7-дюймовий AMOLED дисплей з частотою оновлення 90 Гц, а також пристойні для такої вартості фотоможливості. Основна камера складається з провідного датчика, ширіка і телевіка, а стандартний сенсор спереду доповнюється ширіком. Заощадив виробник тільки на процесорі, але з більшістю базових задач Helio G95 впорається на ура.

№2 – OPPO Reno 6 Pro

Традиційно для смартів компанії у Reno 6 Pro привабливий зовнішній вигляд з ефектною склянною спинкою і акуратним вирізом у 6.55-дюймового AMOLED дисплея з частотою оновлення 90 Гц.

За продуктивність новинки відповідає Dimensity 1200, який вибиває в AnTuTu 650 тисяч папуг. Інша особливість моделі – реактивна 65-ватна зарядка. З нею батарея ємністю 4500 мАг заповнює 100% ресурсів з нуля за півгодини.

№1 – ASUS Zenfone 8

ASUS Zenfone 8 цілком може стати одним з кращих флагманів всього 2021 року. При потужному Snapdragon 888 апарат має компактні розміри та ідеально лягає в долоню. В епоху лопатоподібних смартів це справжня знахідка для тих, хто сумує за гаджетами, якими можна було комфортно користуватися однією рукою.

Незважаючи на розміри, девайс спокійно живе день далеко від розетки за рахунок АКБ ємністю 4000 мАг, а швидке підживлення батареї забезпечує 30-ватна зарядка. Серед інших фішок пристрою: корпус із захистом IP68, крута подвійна камера 64 + 12 МП і панель з підвищеною частотою оновлення 120 Гц.