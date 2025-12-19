Інсайдер розкрив ключові характеристики realme Neo8

Авторитетний інсайдер Digital Chat Station оприлюднив перші подробиці про майбутній смартфон realme Neo8. Пристрій стане спадкоємцем моделі Neo7, яку презентували у грудні минулого року, та отримає суттєве оновлення апаратної частини.

За даними джерела, основою смартфона стане флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 5. Головною особливістю новинки має стати автономність: ємність акумулятора зросте до 8000 мАг (проти 7000 мАг у попередника). Також інженери планують замінити оптичний підекранний сканер відбитків пальців на більш досконалий ультразвуковий модуль.

Окрім цього, повідомляється про високий клас захисту корпусу від води та пилу. Інші технічні специфікації, точна дата презентації та вартість realme Neo8 наразі невідомі.