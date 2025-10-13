TAG Heuer розриває з Google: новий Connected Calibre E5 працює на власній системі

Після років співпраці з Google компанія TAG Heuer вирішила відмовитися від платформи Wear OS. Новий смартгодинник Connected Calibre E5 працює на власній операційній системі TAG Heuer OS, створеній на базі Android, але без участі Google. Це рішення може стати переломним моментом для всього сегмента люксових смартгодинників.

Причиною розриву стали обмеження з боку Google. Wear OS останніми роками втрачала сумісність з iPhone — зокрема, нові Galaxy Watch 8 і Pixel Watch 4 уже не підтримують підключення до iOS. TAG Heuer не захотів миритися з втратою частини клієнтів і вирішив створити власну систему, яка залишиться сумісною з пристроями Apple.

TAG Heuer OS базується на Android, але розроблена повністю незалежно. Годинник отримав офіційний сертифікат “Made for iPhone”, що гарантує стабільне підключення, сповіщення й синхронізацію даних. Система легка, швидка й орієнтована на базові функції, а не на десятки зайвих сервісів. Усередині працює Snapdragon Wear 5100+, який забезпечує плавну роботу та добру автономність — до двох днів без підзарядки.

Інтерфейс TAG Heuer OS навмисно мінімалістичний. Тут є відстеження пульсу, активності, калорій і кроків, а з грудневим оновленням додадуть моніторинг сну та рівня кисню в крові. Годинник також має точний двохдіапазонний GPS і фірмовий Golf-режим із картами понад 40 тисяч полів по всьому світу.

Замість інтеграції з Google-сервісами, TAG Heuer робить ставку на стабільність, простоту й стиль. Connected Calibre E5 виготовлений із преміальних матеріалів — сталі або титану, має керамічний безель і шафірове скло. Версія 45 мм коштує від 1900 доларів, а 40 мм — від 1800 доларів.

Рішення TAG Heuer — це чіткий сигнал індустрії: виробники преміум-сегменту не хочуть бути заручниками політики Google. Якщо нова система виправдає очікування, світ може побачити нову епоху люксових смартгодинників — автономних, стабільних і справді незалежних.