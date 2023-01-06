Створено окуляри, що відновлюють зір у людей з його вадами

Технологічні компанії Biel Glasses з Іспанії та Panasonic з Японії представили розумні окуляри для відновлення зору у людей з вадами зору. Як повідомляється в офіційному блозі корпорації з Осаки, фахівці спільно створювали корисний гаджет з 2021 року.

«Штучний інтелект та машинний зір розпізнають оточення, а AR-технологія адаптує її. Наприклад, формуючи дані у вигляді чітко помітних графічних вказівок», – зазначив представник Panasonic. Вперше новинку показали на виставці технологічних досягнень CES 2023 у Лас-Вегасі.

Як дисплеї використовуються мікро-OLED екрани з роздільною здатністю 5.2K, а система з плоских лінз дозволяє зробити гаджет максимально компактним. Для полегшення носіння використовується система кріплень, що рівномірно розподіляє вагу окулярів.

У Biel Glasses впевнені, що гаджет допоможе власникам знову “бачити” перешкоди та інші небезпеки для безпечного самостійного пересування.