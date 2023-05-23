Названо найкращі бюджетні смартфони 2023 року

Редакція порталу Gizchina склала топ із 10 найкращих бюджетних смартфонів, які можна купити у 2023 році.

На першому місці опинився Motorola Moto G62, який, на думку Gizchina, отримав продуманий дизайн, вражаючий час автономної роботи і «чистий» Android 12. Причому смартфон має і недоліки у вигляді повільної зарядки, камери середньої якості і продуктивності, що зрідка просідає.

Nokia G60 5G отримав друге місце. Зазначається, що пристрій має великий дисплей, гідну камеру основну, високу автономність і тривалу підтримку ПЗ від виробника. Однак пристрій може розладнати повільною зарядкою на 20 Вт і посередніми допоміжними камерами.

Realme C35 помістили третє місце. За версією Gizchina, пристрій отримав найкращий у категорії дизайн, чіткий та барвистий дисплей, а також якісну камеру. Однак смартфон не виділяється на тлі конкурентів особливою продуктивністю, у нього не найкращі показники автономності та екран із частотою 60 Гц.

На четвертому місці опинився Redmi Note 10 Pro, який отримав якісний екран, низький цінник, ємний акумулятор та якісну основну камеру. Автори рейтингу віднесли відсутність оптичної стабілізації, а також оболонку MIUI до недоліків пристрою.

П’яте місце закріпилося за Poco M4 Pro, який може похвалитися високим часом автономності та якісною камерою. Однак габарити пристрою, MIUI та ненадійний сканер відбитків пальців можуть засмутити потенційного покупця.

У топ також потрапили Poco M4 Pro 5G, Redmi Note 11, Redmi 10, Nokia G22 та Samsung Galaxy A13.