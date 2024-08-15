NFC на iPhone перестане бути ексклюзивним для Apple Pay

В iOS 18.1, офіційний реліз якої відбудеться восени – ймовірно, у вересні-жовтні цього року, – Apple відкриє доступ до NFC-модуля на iPhone стороннім розробникам. Раніше технологія залишалася ексклюзивною для фірмової системи безконтактної оплати Apple Pay. Детальніше пише The Verge.

Нововведення буде доступне не тільки в Європейському союзі, а й у деяких інших країнах: Австралії, Бразилії, Канаді, Японії, Новій Зеландії, Великій Британії та США. Надалі список країн може доповнюватися.

Apple зробила заяву, в якій уточнила: NFC в iPhone зможе використовуватися для різних цілей, як-от платежі, автоключі, студентські ID, ключі від будинку та готельних номерів.

Утім, для інтеграції нового рішення в додатки розробникам доведеться укласти з Apple угоду, запросити доступ до NFC і SE (Secure Element), а також сплатити відповідні комерційні збори.

Нагадаємо: iOS 18 буде підтримуватися iPhone SE (2-го покоління), iPhone Xr і всіма молодшими смартфонами компанії.