Apple створила супутниковий зв’язок для iPhone, але не може його реалізувати через операторів

Apple давно завершила розробку апаратної частини модуля супутникового зв’язку для iPhone. Про це з посиланням на відомого інсайдера Мін Чі Куо повідомляє видання 9To5Mac. Проте, зазначає ЗМІ, компанія не може реалізувати нову функцію через проблеми з операторами.





За даними Куо, Apple мала всі необхідні технології для запуску серійного виробництва смартфонів з підтримкою цієї опції ще на момент релізу iPhone 13. До того ж, удосконалені торішні розробки лягли в основу відповідного прототипу на базі iPhone 14.

Головною перешкодою для запуску iPhone з підтримкою нової функції для Apple, за словами Куо, були оператори супутникового зв’язку. Стверджується, що ні минулого року, ні цього Apple і постачальники зв’язку не змогли знайти бізнес-модель, яка б задовольняла обидві сторони. Водночас наголошується, що найбільший прогрес у переговорах у американського IT-гіганта спостерігається із оператором Globalstar. Очікується, що саме з ним Apple врешті-решт укласти угоду.

Apple хоче додати до iPhone супутниковий зв’язок, щоб її клієнти мали можливість повідомити про проблему, опинившись в екстреній ситуації. Куо очікує, що зі зростанням кількості природних катаклізмів, а також погіршення геополітичної обстановки у світі, серед виробників смартфонів зростатиме попит і на супутниковий зв’язок.