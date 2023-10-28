Представлений дитячий смарт-годинник Xiaomi MiTu U1 Pro з функцією відеодзвінків

Компанія Xiaomi випустила недорогий дитячий смарт-годинник MiTu U1 Pro з вбудованим асистентом XiaoAI, підтримкою відеодзвінків і великим запасом автономності.
Годинник Xiaomi MiTu U1 Pro заточений під ринок Китаю, тому в них встановлено програми WeChat і QQ, а також підтримка платіжної системи AliPay.
Батьки можуть встановити денний ліміт користування. Батареї ємністю 950 мАч вистачить на кілька тижнів роботи без заряджання.
Крім того, дитячий годинник витримує занурення у воду на глибину до 20 метрів і підтримує підключення до мережі 4G. Серед інших особливостей – 4 ГБ вбудованої пам’яті та камера на 2 Мп із ширококутним об’єктивом.
Поки дитячий годинник Xiaomi MiTu U1 Pro продається тільки в Китаї за ціною 999 юанів, але, можливо, найближчим часом він вийде і на глобальному ринку.
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