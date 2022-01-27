Hardnews

Серія Redmi Note 11 нарешті вийшла на глобальний ринок

27.01.2022
4 хв. на прочитання

Компанія Xiaomi представила сьогодні серію Redmi Note 11 для міжнародного ринку з чотирма новими смартфонами – Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S і Redmi Note 11. Нова серія продовжує спадщину серії Redmi Note і приймає виклик, щоб запропонувати користувачам ще кращі характеристики та функції. Серія Redmi Note 11 пропонує потужні оновлення камери, швидкості зарядки, дисплея та чипсета та дає користувачам продуктивність смартфонів флагманського рівня. Ціна на новинки починатиметься від $179.


Камера флагманського рівня

Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro і Redmi Note 11S отримали основні сенсори з роздільною здатністю 108 Мп, що дає змогу робити фотографії із високою роздільною здатністю та реалістичними деталями. Завдяки великому розміру сенсора Samsung HM2 у 1/1,52” основна камера використовує технологію бінінгу пікселів 9-в-1, а також Dual Native ISO для отримання неймовірних зображень з більшим динамічним діапазоном і відображенням кольорів, з чудовими результатами навіть за умов недостатнього освітлення.

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Ультраширококутна камера з роздільною здатністю 8 Мп розширює вашу перспективу за допомогою кута огляду 118°, а макрокамера на 2 Мп дозволяє знімати дрібні деталі зблизька. Крім того, датчик глибини на 2 Мп у моделей Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S і Redmi Note 11 дозволяє створювати природний ефект боке для портретних знімків. Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro і Redmi Note 11S мають фронтальну камеру на 16 Мп, яка може робити чіткі, природні селфі.

Redmi Note 11

FHD+ AMOLED DotDisplay з частотою оновлення до 120 Гц і стильним пласким корпусом

Екран серії Redmi Note 11 має високі частоту оновлення до 120 Гц і частоту дискретизації до 360 Гц, завдяки чому забезпечується більш плавна анімація та переходи без затримок, а також він більш точно реагує на дотики пальців. Смартфони серії отримали FHD+ AMOLED DotDisplay діагоналлю 6,67” та 6,43” з широкою кольоровою гамою DCI-P3, що здатні відображати більш яскраві кольори та деталі, а також досягати максимальної яскравості 1200 ніт для забезпечення чіткого зображення навіть за яскравого денного світлі.

Смартфони мають стильний сучасний дизайн з пласкими рамками та рівними краями. Крім того, завдяки суперлінійним стереодинамікам, розташованим у верхній і нижній частині телефону, серія Redmi Note 11 пропонує повноцінний досвід розваг із імерсивним стереозвуком для ігор або перегляду відео.

Швидкість та потужна продуктивність у всьому

Redmi Note 11 Pro 5G працює на основі вдосконаленого восьмиядерного процесора Snapdragon® 695, який забезпечує 5G-підключення і чудову продуктивність завдяки флагманському 6-нм техпроцесу та тактовій частоті до 2,2 ГГц. Redmi Note 11 Pro і Redmi Note 11S приймають виклик завдяки вдосконаленому восьмиядерному процесору MediaTek Helio G96 і до 8 ГБ оперативної пам’яті. Redmi Note 11 оснащено процесором Snapdragon® 680, створеним з використанням 6-нм техпроцесу флагманського рівня, що забезпечує чудову продуктивність при економному використанні енергії. Також всі чотири пристрої серії Redmi Note 11 оснащено потужним акумулятором на 5000 мА•год. Крім надзвичайної ємності акумулятора, Redmi Note 11 Pro 5G і Redmi Note 11 Pro пропонують турбозарядку Xiaomi флагманського рівня на 67 Вт, здатну зарядити смартфон до 50% лише за 15 хвилин*. Redmi Note 11S і Redmi Note 11 підтримують швидку Про-зарядку 33 Вт, що дозволяє зарядити смартфон до 100% приблизно за одну годину*.

Доступність на ринках

Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro і Redmi Note 11S мають три варіанти конфігурації пам’яті – 6+64 ГБ, 6+128 ГБ і 8+128 ГБ. Redmi Note 11 поставляється в трьох варіантах – 4+64 ГБ, 4+128 ГБ і 6+128 ГБ.

Глобальні продажі Redmi Note 11 Pro 5G і Redmi Note 11 Pro почнуться з лютого, Redmi Note 11S і Redmi Note 11.

МодельСторінка в магазиніМодифікаціяЦіна на сайтіПерші 1000 штукПерші 20000 штукФінальна ціна
Redmi note 11SСторінка в магазині8+128299Купон на $100289
6+128279Купон на $100269
6+64229Купон на $100219
Redmi note 11Cторінка в магазині6+128209Купо на 10Купо на 10199
4+128189Купон на $10Купо на 10179
4+64169Купон на $10Купо на 10159

Специфікації серії Redmi Note 11

 Redmi Note 11 Pro 5GRedmi Note 11 ProRedmi Note 11SRedmi Note 11
Екран120 Гц

6.67” FHD+ AMOLED DotDisplay

90 Гц

6.43” FHD+ AMOLED DotDisplay

 

Основна камера108 Мп основна камера

8 Мп ультрашироко- кутна камера

2 Мп макрокамера

108 Мп основна камера

8 Мп ультраширококутна камера

2 Мп макрокамера

2 Мп датчик глибини

 

50 Мп основна камера

8 Мп ультраширококутна камера

2 Мп макрокамера

2 Мп датчик глибини

 

Фронтальна камера16 Мп фронтальна вбудована камера

 

13 Мп фронтальна вбудована камера
Розміри164,19×76,1×8,12 мм

202 г

159,87×73,87×8,09 мм

179 г

 

ПроцесорSnapdragon® 695

 

MediaTek Helio G96

 

Snapdragon®  680
Пам’ятьLPDDR4X

UFS 2.2

АудіоСтереодинаміки

Роз’єм 3,5 мм для навушників

БезпекаБічний сканер відбитків пальців, AI Face Unlock
ЗарядкаБатарея 5000 мА•год (тип)

Підтримка дротової турбозарядки 67 Вт

Батарея 5000 мА•год (тип)

Підтримка дротової швидкої Про-зарядки 33 Вт

Зв’язок1 SIM + гібридний слот (SIM або MicroSD)

NFC

ІЧ-бластер

2 SIM + MicroSD

NFC**

ІЧ-бластер

Пам’ять**6 ГБ + 64 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ4 ГБ + 64 ГБ,

4 ГБ + 128 ГБ,

6 ГБ + 128 ГБ

Колір**Graphite Gray, Polar White, Atlantic Blue

 

Graphite Gray, Polar White, Star Blue

 

Graphite Gray, Twilight Blue, Pearl White

 

Graphite Gray, Twilight Blue, Star Blue

 

Про початок продажів серії Redmi Note 11 та ціни на новинки в Україні буде оголошено додатково.

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27.01.2022
4 хв. на прочитання

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