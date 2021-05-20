Мільйони українців можуть позбутися домашнього інтернету

Як виявилося, через деякі недоліки в нових законах України, дуже велика кількість населення може лишитися без домашнього інтернету. А причина приховується в тому, що тепер від інтернет-провайдерів будуть вимагати ліцензію, яка дасть можливість виконувати ще й діяльність в справі будівництва.





Повідомляється, що на даний момент таких ліцензій не має жоден провайдер в країні. Пізніше заступник голови парламентського комітету цифрової інфраструктури додав: « Починаючи з минулого року таку ліцензію не можна отримати через ряд реформ, адже відбувся розподіл на два різні відомства» – додає Олександр Федієнко.

Окрім цього Федієнко додає, що органи правління повинні пояснити які саме треба мати документи інтернет-провайдерам, аби офіційно виконувати діяльність в справі будівництва та реконструкції телекомунікаційних мереж. Також представник додає, що слід поетапно пояснити як і де можна отримати потрібні документи, в тому числі і уточнити що саме для цього треба.

В яких випадках діють вимоги

На даному етапі вимоги діють при будівництві нових комунікацій та якщо компанія планує брати участь в тендері для доступу до всесвітньої мережі. Саме через цю проблему більшість провайдерів просто відмовляються від проведення кабелів до новобудов, адже такої діяльності вони самі офіційно здійснювати не можуть, і через це доводиться наймати підрядників, яким вдалося отримати таку ліцензію раніше, але за свої послуги вони просять від семи і до тридцяти тисяч доларів, що досить таки немало.

Це і призвело до проблеми високих цін на інтернет, але окрім цього дорожчим може стати ще й саме проведення мережі до окремої квартири, що досить сильне не сподобається громадянам.

В результаті деякі провайдери вимушено йдуть проти закону, аби хоч якось працювати.