Radeon RX 9070 GRE отримає потужність в 17,1 TFLOPS

Журналісти порталу Videocardz з посиланням на свої джерела опублікували повний список характеристик майбутнього графічного прискорювача Radeon RX 9070 GRE.

Згідно з їхніми даними, серцем новинки стане урізана версія графічного чіпа Navi 48 з 3072 потоковими процесорами, що на 25 % менше показників топової Radeon RX 9070 XT (4096 SM).

Пікова тактова частота еталонної Radeon RX 9070 GRE буде зафіксована на позначці в 2,79 ГГц. Таким чином, теоретична продуктивність відеокарти в операціях FP32 становитиме 17,1 TFLOPS. Для порівняння, Radeon RX 9070 видає близько 18 TFLOPS.

Також карту оснастять 12 ГБ відеопам’яті стандарту GDDR6 з шиною 192 біт, швидкістю передавання даних 18 Гбіт/с і пропускною спроможністю 432 ГБ/с. Крім цього журналісти зазначили, що деякі кастомні версії адаптера отримають солідний заводський розгін. Їхня максимальна тактова частота впритул наближається до позначки в 3 ГГц.