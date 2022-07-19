Hardnews

GeForce GTX 1050 протестували в сучасних іграх при низьких розширеннях

19.07.2022
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GeForce GTX 1050 Ti

Відео опубліковано на популярному Youtube каналі RandomGaminginHD. Експерт протестував GeForce GTX 1050 у сучасних іграх на ПК з процесором Intel Core i5-12400F та 16 ГБ оперативної пам’яті.

Мета тесту – з’ясувати, наскільки велика різниця у розширеннях 1920 на 1080 та 1024 на 768 пікселів.

Результати такі:

  • Cyberpunk 2077 при низьких параметрах графіки – 30 fps (1920 на 1080 пікселів), 55 fps (1024 на 768 пікселів). Приріст кадрів – понад 80%.
  • Elden Ring при низьких параметрах графіки – 35 fps (1920 на 1080 пікселів), 58 fps (1024 на 768 пікселів).
  • Приріст кадрів – майже 70%.
  • Forza Horizon 5 при середніх налаштуваннях графіки – 53 fps (1920 на 1080 пікселів), 75 fps (1024 на 768 пікселів). Приріст кадрів – 42%.
  • Grand Theft Auto: San Andreas DE при низьких налаштуваннях графіки – 64 fps (1920 на 1080 пікселів), 102 fps (1024 на 768 пікселів). Приріст кадрів – 60%.
  • Halo Infinity при низьких параметрах графіки – 32 fps (1920 на 1080 пікселів), 55 fps (1024 на 768 пікселів). Приріст кадрів – понад 70%.

Висновок – грати можна і при низькій, і при вищій роздільній здатності. Але в 1024 на 768 фреймрейт буде значно вище.

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19.07.2022
1 хвилина на прочитання
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