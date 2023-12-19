Hardnews

У Tom’s Hardware обрали найкращу електроніку 2023 року – процесор, відеокарта, консоль, SSD

19.12.2023
Intel Core i7-14700K и AMD Ryzen 7 7800X3D

Авторитетний “залізний” ресурс Tom’s Hardware підбив підсумки року, що минає.

Переможці в різних категоріях:

  • Процесор: AMD Ryzen 7 7800X3D. Це ідеальна модель для ігор.
  • Відеокарта: GeForce RTX 4070. Висока продуктивність і низьке енергоспоживання.
  • Материнська плата: ASRock Z790 Nova Wi-Fi для чипів Intel Core 14.
  • SSD: Crucial T700 з підтримкою PCIe Gen5.
  • Монітор: 49-дюймовий Samsung Odyssey OLED G9 із частотою оновлення 240 Гц.
  • Гарнітура: Razer BlackShark V2 Pro. Чудовий звук і адекватний цінник.
  • Клавіатура: бездротова ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless.
  • Портативна консоль: Steam Deck OLED з дуже яскравим дисплеєм.
  • 3D-принтер: Bambu Lab A1 за $399.
  • Одноплатний комп’ютер: Raspberry Pi 5.
  • Ноутбук для роботи: новий MacBook Pro.
  • Ноутбук для ігор: Acer Nitro 16 c Intel Core i7-13700H і GeForce RTX 4050. Потужний і недорогий.

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19.12.2023
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