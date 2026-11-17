Мобільний оператор Київстар оголосив про зміну вартості додаткового безлімітного інтернету, який надається поза основним тарифним пакетом. Нові умови почнуть діяти з 24 листопада 2026 року. Відповідне повідомлення компанія опублікувала 16 листопада на своєму офіційному сайті. Згідно з оновленими правилами, користування мобільним інтернетом без обмеження швидкості коштуватиме 30 гривень на день.

Йдеться не про підвищення основної абонентської плати, а про додатковий пакет, який може використовуватися після вичерпання передбаченого тарифом обсягу інтернету. Нові умови також стосуються ситуацій, коли абонент не зміг оплатити основний пакет послуг. Водночас оператор наголошує, що плата за додатковий інтернет нараховуватиметься лише за дні фактичного користування.

Коли доведеться платити 30 гривень

Оновлений пакет застосовуватиметься у двох випадках. Перший — коли абонент використав усі гігабайти мобільного інтернету, включені до його тарифного плану. Другий — коли з рахунку не списалася абонентська плата за основний пакет послуг, наприклад через недостатню кількість коштів.

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У таких ситуаціях користувач зможе продовжити користуватися мобільним інтернетом без обмеження швидкості за 30 гривень на день. Якщо використовувати додатковий пакет протягом десяти днів, витрати становитимуть 300 гривень. За 30 днів активного користування сума може досягти 900 гривень, тому для абонентів, які регулярно вичерпують доступний обсяг трафіку, це може виявитися дорожчим за перехід на тариф із більшою кількістю гігабайтів.

Важливо, що нова вартість стосується саме інтернету поза основним тарифом. Якщо абонент вчасно сплачує свій пакет послуг і не перевищує передбачений ним обсяг трафіку, підстав для нарахування цієї додаткової плати немає. Оновлені умови діятимуть лише на території України.

Що робити абонентам Київстар

Користувачам, які часто вичерпують пакет мобільного інтернету, варто перевірити умови свого тарифного плану та доступні пропозиції оператора. Це дозволить визначити, чи вигідніше користуватися додатковим безлімітом за добовою оплатою, чи перейти на тариф із більшим обсягом інтернету.

Київстар також повідомляє, що абоненти, яких не влаштовують оновлені умови, можуть вибрати інший тариф з актуальної лінійки. Крім того, клієнти мають право достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства.

Нові правила набудуть чинності 24 листопада 2026 року. При цьому оператор не уточнив у повідомленні попередню вартість додаткового пакета та не навів повного переліку тарифів, на які поширюються зміни.