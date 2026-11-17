ПриватБанк запровадив новий спосіб переказу коштів між банківськими картками за допомогою Apple Pay та Google Pay. Тепер клієнти можуть створити спеціальне посилання у застосунку Приват24 та надіслати його людині, від якої хочуть отримати гроші. Відправнику достатньо перейти за посиланням, вибрати картку зі свого цифрового гаманця та підтвердити операцію. Вручну вводити 16-значний номер картки отримувача більше не потрібно.

Нова можливість також дозволяє поповнювати власні картки ПриватБанку з рахунків інших банків, доданих до Apple Pay або Google Pay. Як повідомили у фінансовій установі 12 листопада 2026 року, додаткових комісій саме за використання переказів через посилання не передбачено.

Як отримати переказ без номера картки

Щоб скористатися новою функцією, необхідно відкрити Приват24 та вибрати картку, на яку мають надійти кошти. Далі потрібно перейти до розділу «Дані картки», вибрати пункт «Посилання» та натиснути «Скопіювати посилання». Отриману адресу можна надіслати через Telegram, Viber або інший месенджер.

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Людина, яка отримала посилання, зможе відкрити його та здійснити переказ за допомогою Apple Pay або Google Pay. При цьому їй не потрібно вручну вводити реквізити отримувача. Важливою особливістю нововведення є можливість багаторазового використання одного посилання. Завдяки цьому клієнтам не доведеться створювати новий запит щоразу, коли потрібно отримати черговий переказ.

Як поповнити картку ПриватБанку через Apple Pay або Google Pay

Ще одна функція призначена для переказування грошей між власними рахунками. Наприклад, якщо клієнт має картку іншого банку, додану до Apple Pay або Google Pay, він може використати її для поповнення рахунку ПриватБанку без ручного введення платіжних реквізитів.

Для цього потрібно відкрити Приват24, натиснути кнопку «Поповнити» в головному меню та вказати потрібну суму. Після цього необхідно вибрати Apple Pay або Google Pay, зазначити картку, з якої списуватимуться кошти, та підтвердити платіж за допомогою Face ID або пароля.

У ПриватБанку наголошують, що за перекази через посилання не стягується окрема додаткова комісія. Водночас це не означає автоматичного скасування інших комісій, які можуть передбачатися тарифами відповідних банківських карток.

Нова функція вже доступна клієнтам Приват24 та дозволяє здійснювати перекази без необхідності щоразу вводити номер банківської картки.