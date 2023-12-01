Мобілізаційне ноу-хау: в Україні придумали як поповнити лави ЗСУ

В Україні придумали новий спосіб заохотити людей ставати до лав ЗСУ. Одеська міська рада ухвалила рішення про надання одноразової грошової допомоги у розмірі 20 000 гривень кожному, хто буде призваний до лав Збройних Сил України. Ця ініціатива отримала підтримку 41 депутата на сесії, що відбулася 29 листопада.

Ця фінансова підтримка є частиною ширшої цільової програми, прийнятої міською радою. Програма спрямована на надання соціальних послуг та додаткової допомоги вразливим верствам населення Одеси з 2024 по 2026 роки.

Процес отримання цієї допомоги, включно з необхідною документацією, буде визначений міською адміністрацією у співпраці з військовим відомством.

Ця подія відбувається в той час, коли український уряд розглядає можливість перегляду своїх мобілізаційних стратегій. Після майже двох років конфлікту з Росією ці зміни покликані посилити військову стійкість і спроможність країни.