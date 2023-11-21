Призовні рамки треба розширювати: у ТЦК озвучили нові вікові обмеження мобілізації

Очікується, що пропозиція знизити призовний вік в Україні до 25 років значно посилить обороноздатність країни. Ця ініціатива спрямована на набір молодих людей у відмінній фізичній формі на ключові військові посади в Десантно-штурмових військах, морській піхоті та Силах спеціальних операцій.

Про це у відповідь на інформаційний запит редакції “Апострофа” повідомив заступник керівника Житомирського ТЦК, начальник сектору мобілізаційної та оборонної роботи полковник Сергій Канюк.

Набуття чинності цим законом залежить від схвалення його Президентом України, який за Конституцією є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України. Після підписання закону Президентом віковий ценз осіб, придатних до військової служби, буде розширено до 25-27 років.

“Таке розширення позитивно впливає на обороноздатність держави, оскільки дозволяє набирати більш молодих і фізично підготовлених осіб до таких важливих військових підрозділів, як Десантно-штурмові війська, морська піхота та Сили спеціальних операцій. Цей крок є частиною ширшої стратегії, спрямованої на підвищення військової готовності та спроможності України.” – йдеться у заяві.