В Україні знову зміняться ціни на яйця: до чого готуватися українцям

В Україні протягом найближчих двох місяців подешевшають яйця. За оцінками експертів, їх вартість зменшиться на 10-15%. На ціну популярного продукту вплине весняне потепління, яке сприятиме збільшенню поголів’я курей-несушок. Про це розповіла аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Зниження цін на яйця українці чекають вже давно. Ще перших місяців війни цей продукт опинився в топі найдорожчих в Україні. Головною причиною різкого цінового стрибка стало зменшення поголів’я курей через воєнні дії, внаслідок яких було зруйновано кілька великих птахоферм, а інші зазнали суттєвих збитків. Не останню роль відіграли у такі фактори, як нестача кормів та невпевненість фермерів у майбутньому свого бізнесу.

Однак експертка УКАБ пояснила, що стрімкого здешевшання яєць поки що не передбачається. Адже вже за два місяці в Україні знову підвищиться попит на яйця у зв’язку з Великоднем. При цьому Литвин сверджує, що на Пасху українці вже купуватимуть яйця на 10%, а то й на всі 15% дешевше.

Справжній «яйцепад» почнеться після Великодня. До літа ціни на яйця можуть впасти на 35-40%, тобто максимально наблизитися до довоєнних показників. Цього разу до переліку сприятливих факторів, крім теплої погоди та збільшення поголів’я курей, додасться ще й різке зниження попиту на яйця після свят.

Станом на сьогодні за десяток яєць українці змушені платити 74-75 грн. Наприклад упаковка яєць бренду «Квочка» в супермаркетах України коштує в середньому 74,2 грн, а яйця марки «Ясенсвіт» продаються по 74,15 грн за десяток. Причому напередодні свят цін и на яйця вкотре підвищилися. Ще в грудні десяток яєць виробника «Квочка» коштував 74,15 грн, тобто на 5 коп дешевше. А яйця «Ясенсвіт» здорожчали аж на 50 коп. В грудні вони коштували лише 73,65 грн.