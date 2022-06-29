Великий державний банк підвищив відсотки по депозитах: доходи клієнтів зростуть майже удвічі

В Україні ще один державний банк підвищив відсотки за депозитами. З 24 червня клієнти Укргазбанку будуть отримувати майже удвічі більший прибуток зі своїх заощаджень, адже мінімальна відсоткова ставка в банку зросла із 7 до 13% річних. Натомість максимальна ставка для військовослужбовців збільшилася аж до 15%.





Відсоток за програмою «ЕКО-депозит Плюс» із виплатами в кінці строку зберігання коштів, збільшився з 6,25% до 11,75% для річних вкладів. Що ж стосується депозитів на термін більше 1 року, для них замість 7,25% тепер діє ставка 12,75%. При цьому щомісячна виплата відсотків знизить річну ставку на 0,3%.

Для учасників програми «ЕКО-депозит» ставка підвищилася з 7,2%-7,5% до 12,7%-13% залежно від частоти виплати відсотків.

Та найкращі умови для зберігання депозитів в Укргазбанку встановили для військовослужбовців. Раніше річний відсоток для них складав від 8,2% до 8,5 %, залежно від графіку виплат. Та з 24 червня цю ставку підвищили майже удвічі до 14,7%-15%.

За рештою депозитних програм Укргазбанк також підняв ставки щонайменше до 12,7%, а подекуди навіть до 14%.

Таке значне підвищення відсотків у державній фінустанові стало наслідком нещодавнього збільшення Національним банком України облікової ставки з 10% до 25%. Лише завдяки цьому вітчизняні банки у змогли дозволити собі таке суттєве збільшення виплат власним клієнтам за їхніми вкладами. Рішення НБУ покликане підвищити цінність національної валюти та заохотити клієнтів замість придбання доларів чи євро зберігати свої заощадження на депозитах вітчизняних банків.

Нагадаємо, що першим українським банком, який підвищив відсотки за вкладами, став Укрексімбанк. У державному банку змінили умови зберіганя депозитів ще із 21 червня. Середня ставка по річних депозитах для клієнтів фінустанови зросла до 8,7%. При цьому у інших двох державних банках – Ощаді та Приваті – відсотки по депозитах так і залишилися на рівні 6% річних.