Шлюб не протримається і року: яким знакам зодіаку не доля бути разом
Найменш перспективні пари з точки зору астрологів.
Утворити гармонійну пару дано не усім. Деякі люди настільки відрізняються одне від одного за характером та системою цінностей, що їм простіше бути порізно. Вони не можуть знайти у собі сил витримувати неприйнятні риси партнера, не зважаючи навіть на взаємні почуття. А із часом відмінності між ними лише посилюються та приносять обом ще більше болю.
Астрологи визначили перелік зодіакальних пар, які просто не в змозі зрозуміти й прийняти одне одного. Їх стосунки майже напевне завершаться розлукою.
Овен і Рак
Природжена відвертість та чесність Овена може нанести глибоку рану чуттєвому Раку. Ще більше неприємностей у їхні стосунки привносить імпульсивна поведінка Овена, яку Рак не розуміє і не зможе прийняти.
Тілець і Лев
Обидва знаки дуже вперті та абсолютно безкомпромісні. Тож їхні стосунки будуть переповнені постійними конфліктами, у яких жоден із пари не захоче піти на поступки.
Близнюки і Діва
Спонтанні Близнюки є повною протилежністю Дівам, у яких завжди й усе за планом. Саме ця ключова відмінність зазвичай і стає на шляху у їхнього кохання.
Рак і Терези
Раки – відомі домосіди. У противагу до них Терези надзвичайно динамічні, вони постійно змінюються й не терплять одноманітності. Тож під одним дахом представникам цих двох знаків точно буде нелегко.
Лев і Скорпіон
Як Леви, так і Скорпіони неймовірно пристрасні у стосунках. Тож їх вогняний темперамент у парі посилюється устократ. Він здатен спопеляти усе навколо, і в першу чергу їх самих.
Діва і Риби
Стабільні Діви зовсім не підходять таким шукачам пригод, як Риби. Вони ніколи не зрозуміють і не приймуть цінностей одне одного.
Терези і Козеріг
Волелюбні Терези постійно змінюються. Вони не здатні жити впорядковано та спокійно. Тоді як Козероги звикли завжди усе тримати під жорстким контролем.
Скорпіон і Близнюки
Віддані й чутливі Скорпіони для своєї другої половинки готові на все. Та незалежним Близнюкам це зовсім не потрібно. Тому вони нерідко ображають своїх вразливих партнерів.
Стрілець і Діва
Стрільці постійно мріють про подорожі та не люблять сидіти вдома. Тоді як для Дів рідна оселя – найкомфортніше місце в усьому світі.
Козеріг і Стрілець
Козероги впорядковано і зважено підходять до прийняття будь-яких рішень. На противагу ним імпульсивні Стрільці можуть зважитись на зміни у житті не задумавшись навіть на хвилину.
Водолій і Тілець
Творчі Водолії ніколи не зійдуться характерами із прагматичними Тільцями, які завжди й усе роблять згідно з власним планом.
Риби і Овен
Чуттєві Риби занадто близько до серця сприймають кожне висловлювання емоційного й нестриманого Овена. Саме це зазвичай і стає приводом до закінчення їхніх стосунків.
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