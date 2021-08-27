Шлюб не протримається і року: яким знакам зодіаку не доля бути разом

Утворити гармонійну пару дано не усім. Деякі люди настільки відрізняються одне від одного за характером та системою цінностей, що їм простіше бути порізно. Вони не можуть знайти у собі сил витримувати неприйнятні риси партнера, не зважаючи навіть на взаємні почуття. А із часом відмінності між ними лише посилюються та приносять обом ще більше болю.





Астрологи визначили перелік зодіакальних пар, які просто не в змозі зрозуміти й прийняти одне одного. Їх стосунки майже напевне завершаться розлукою.

Овен і Рак

Природжена відвертість та чесність Овена може нанести глибоку рану чуттєвому Раку. Ще більше неприємностей у їхні стосунки привносить імпульсивна поведінка Овена, яку Рак не розуміє і не зможе прийняти.

Тілець і Лев

Обидва знаки дуже вперті та абсолютно безкомпромісні. Тож їхні стосунки будуть переповнені постійними конфліктами, у яких жоден із пари не захоче піти на поступки.

Близнюки і Діва

Спонтанні Близнюки є повною протилежністю Дівам, у яких завжди й усе за планом. Саме ця ключова відмінність зазвичай і стає на шляху у їхнього кохання.

Рак і Терези

Раки – відомі домосіди. У противагу до них Терези надзвичайно динамічні, вони постійно змінюються й не терплять одноманітності. Тож під одним дахом представникам цих двох знаків точно буде нелегко.

Лев і Скорпіон

Як Леви, так і Скорпіони неймовірно пристрасні у стосунках. Тож їх вогняний темперамент у парі посилюється устократ. Він здатен спопеляти усе навколо, і в першу чергу їх самих.

Діва і Риби

Стабільні Діви зовсім не підходять таким шукачам пригод, як Риби. Вони ніколи не зрозуміють і не приймуть цінностей одне одного.

Терези і Козеріг

Волелюбні Терези постійно змінюються. Вони не здатні жити впорядковано та спокійно. Тоді як Козероги звикли завжди усе тримати під жорстким контролем.

Скорпіон і Близнюки

Віддані й чутливі Скорпіони для своєї другої половинки готові на все. Та незалежним Близнюкам це зовсім не потрібно. Тому вони нерідко ображають своїх вразливих партнерів.

Стрілець і Діва

Стрільці постійно мріють про подорожі та не люблять сидіти вдома. Тоді як для Дів рідна оселя – найкомфортніше місце в усьому світі.

Козеріг і Стрілець

Козероги впорядковано і зважено підходять до прийняття будь-яких рішень. На противагу ним імпульсивні Стрільці можуть зважитись на зміни у житті не задумавшись навіть на хвилину.

Водолій і Тілець

Творчі Водолії ніколи не зійдуться характерами із прагматичними Тільцями, які завжди й усе роблять згідно з власним планом.

Риби і Овен

Чуттєві Риби занадто близько до серця сприймають кожне висловлювання емоційного й нестриманого Овена. Саме це зазвичай і стає приводом до закінчення їхніх стосунків.