Новини

Шлюб не протримається і року: яким знакам зодіаку не доля бути разом

Найменш перспективні пари з точки зору астрологів.

28.08.2021
2 хв. на прочитання

Утворити гармонійну пару дано не усім. Деякі люди настільки відрізняються одне від одного за характером та системою цінностей, що їм простіше бути порізно. Вони не можуть знайти у собі сил витримувати неприйнятні риси партнера, не зважаючи навіть на взаємні почуття. А із часом відмінності між ними лише посилюються та приносять обом ще більше болю.


Астрологи визначили перелік зодіакальних пар, які просто не в змозі зрозуміти й прийняти одне одного. Їх стосунки майже напевне завершаться розлукою.

Новини по темі

Овен і Рак

Природжена відвертість та чесність Овена може нанести глибоку рану чуттєвому Раку. Ще більше неприємностей у їхні стосунки привносить імпульсивна поведінка Овена, яку Рак не розуміє і не зможе прийняти.

Тілець і Лев

Обидва знаки дуже вперті та абсолютно безкомпромісні. Тож їхні стосунки будуть переповнені постійними конфліктами, у яких жоден із пари не захоче піти на поступки.

Близнюки і Діва

Спонтанні Близнюки є повною протилежністю Дівам, у яких завжди й усе за планом. Саме ця ключова відмінність зазвичай і стає на шляху у їхнього кохання.

Рак і Терези

Раки – відомі домосіди. У противагу до них Терези надзвичайно динамічні, вони постійно змінюються й не терплять одноманітності. Тож під одним дахом представникам цих двох знаків точно буде нелегко.

Лев і Скорпіон

Як Леви, так і Скорпіони неймовірно пристрасні у стосунках. Тож їх вогняний темперамент у парі посилюється устократ. Він здатен спопеляти усе навколо, і в першу чергу їх самих.

Діва і Риби

Стабільні Діви зовсім не підходять таким шукачам пригод, як Риби. Вони ніколи не зрозуміють і не приймуть цінностей одне одного.

Терези і Козеріг

Волелюбні Терези постійно змінюються. Вони не здатні жити впорядковано та спокійно. Тоді як Козероги звикли завжди усе тримати під жорстким контролем.

Скорпіон і Близнюки

Віддані й чутливі Скорпіони для своєї другої половинки готові на все. Та незалежним Близнюкам це зовсім не потрібно. Тому вони нерідко ображають своїх вразливих партнерів.

Стрілець і Діва

Стрільці постійно мріють про подорожі та не люблять сидіти вдома. Тоді як для Дів рідна оселя – найкомфортніше місце в усьому світі.

Козеріг і Стрілець

Козероги впорядковано і зважено підходять до прийняття будь-яких рішень. На противагу ним імпульсивні Стрільці можуть зважитись на зміни у житті не задумавшись навіть на хвилину.

Водолій і Тілець

Творчі Водолії ніколи не зійдуться характерами із прагматичними Тільцями, які завжди й усе роблять згідно з власним планом.

Риби і Овен

Чуттєві Риби занадто близько до серця сприймають кожне висловлювання емоційного й нестриманого Овена. Саме це зазвичай і стає приводом до закінчення їхніх стосунків.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


28.08.2021
2 хв. на прочитання

Новини по темі

Тиждень страху: в клієнта ПриватБанку щодня з картки зникали чималі суми

28.08.2021

Неделя страха: у клиента ПриватБанка ежедневно с карточки исчезали немалые суммы

28.08.2021

Брак не продержится и года: каким знакам зодиака не судьба быть вместе

28.08.2021

Українців попередили про важку зиму: комуналка виросте на 70%

28.08.2021
Back to top button