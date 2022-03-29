Новини

Пару гігабайт на руки: на Росії зникнуть безліміти на мобільний інтернет

29.03.2022
Менше хвилини

Хороші новини, вже зовсім скоро російські оператори можуть відмовитися від тарифних планів з безлімітним інтернетом і навіть скоротять обсяг трафіку в тих пакетах, де він вже обмежений.


Саме з такими пропозиціями звернувся до представників ринку зв’язку Міністр цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій Російської Федерації Максут Шадаєв. На думку чиновника, скорочення мобільного трафіку потрібне для забезпечення виконання указу президента від 16 березня «Про заходи щодо забезпечення соціально-економічної стабільності та захисту населення в Росії».

Новини по темі

Шляхом відмови від безлміту на Росії хочуть зменшити навантаження на мережу, так як обладння для її вдосконалення та розвитку попало під санкції. Також на Росії вирішили не розвивати 4G по за великими містами.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
29.03.2022
Менше хвилини

Новини по темі

Sukhoi Superjet 100

Росавіація тепер працює лише з паперами: вся цифрова система знищена хакерами

29.03.2022
OBI

Німецьки супермаркети повертаються на Росію вже наступного тижня

29.03.2022
4G

4G не буде: на Росії не будуть розвивати швидкий інтернет у 2022 році

29.03.2022
таксі

Таксі на Росії зобов’яжуть передавати дані до ФСБ про всіх клієнтів

29.03.2022
Back to top button