Пару гігабайт на руки: на Росії зникнуть безліміти на мобільний інтернет

Хороші новини, вже зовсім скоро російські оператори можуть відмовитися від тарифних планів з безлімітним інтернетом і навіть скоротять обсяг трафіку в тих пакетах, де він вже обмежений.





Саме з такими пропозиціями звернувся до представників ринку зв’язку Міністр цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій Російської Федерації Максут Шадаєв. На думку чиновника, скорочення мобільного трафіку потрібне для забезпечення виконання указу президента від 16 березня «Про заходи щодо забезпечення соціально-економічної стабільності та захисту населення в Росії».

Шляхом відмови від безлміту на Росії хочуть зменшити навантаження на мережу, так як обладння для її вдосконалення та розвитку попало під санкції. Також на Росії вирішили не розвивати 4G по за великими містами.

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