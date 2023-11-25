Названо подарунки, які приносять біди та невдачі їх отримувачу

Подарунки – це прояв турботи й уваги, але іноді за звичними упаковками можуть ховатися несподівані негативні наслідки.

Тому варто згадати 6 подарунків, які, згідно з повір’ями, можуть принести в життя невдачі та біди.

Годинники

Більшість людей знають, що годинники не варто дарувати. Існує думка, що він може відраховувати час смерті.

Вважається, що такий подарунок може привернути невдачі та труднощі.

Є цікава хитрість: якщо хочеться зробити такий подарунок, за нього слід попросити символічну суму.

Квіти з колючками

Квіти з колючками, зокрема троянди з шипами, можуть символізувати небезпеку у стосунках.

Такі подарунки можуть принести непорозуміння та конфлікти. Найцікавіше, що більшість людей подібну заборону ігнорують.

Свічники

Подарунок у вигляді свічників або свічок може бути асоційований з вогнем невдач.

Вважається, що такі подарунки можуть провокувати конфлікти і навіть стати причиною пожеж.

Також можна поставити просте запитання: а якій людині сподобається, коли їй дарують свічники?

Дзеркала

Дзеркала, особливо великі й красиво прикрашені, можуть вважатися нещасливим подарунком.

Вважається, що вони можуть віддзеркалювати негативні енергії і навіть притягувати біди.

Важливо дотримуватися простого правила: кожна людина має купувати дзеркала самостійно.

Ножі

Ножі асоціюються з тим, що вони можуть відлякувати удачу і призводити до розриву стосунків.

У народних повір’ях вважається, що подібний подарунок може призвести до конфліктів і розставань.

Щоб уникнути можливого негативу, за ніж слід попросити символічну плату.

Амулети

Деяким людям здається, що амулети – це універсальні подарунки. А хіба все так очевидно?

Амулети й талісмани можуть виконувати різні функції. Однак кожна людина їх має підбирати самостійно.

Приймати подібні подарунки від інших людей неприпустимо, бо це може привернути біди й невдачі.