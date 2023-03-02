Залишилось 3 дні: в Нафтогазі попередили українців про те, як уникнути переплати за газ

Починаючи з 1 березня і до 5 числа включно, споживачам необхідно подавати показання своїх газових лічильників до регіональної газової служби, щоб уникнути невірних даних у рахунках. Національна нафтогазова компанія України “Нафтогаз” наголосила, що розрахунок суми у рахунках здійснюється виключно на підставі даних облгазу. Тому дуже важливо, щоб споживачі надали свідчення своїх газових лічильників із 1 по 5 березня. Якщо вони цього не зроблять, облгаз передасть максимальні показання лічильника, що призведе до виставлення рахунків з неправильними сумами.

Надання показань лічильників

Нафтогаз” нагадав споживачам, що показання лічильників можна передавати різними способами, наприклад, через контакт-центр “Облгазу”, чат-бот або безпосередньо в офісі облгазу. Дуже важливо вчасно та точно передавати показання лічильника до облгазу, щоб усі дані відповідали фактичному використанню. Після отримання оплати споживач повинен переконатися, що облгаз правильно передав показання до газопостачальної компанії.

Уникнення некоректних рахунків

Передача неправильних показань лічильника до регіональної компанії газопостачання може призвести до подвоєння сум у рахунках за газ. Регіональна газопостачальна компанія передає остаточні цифри газопостачальній компанії для формування рахунків. Тому дуже важливо надавати точні дані, щоб уникнути таких проблем.

Погашення боргів та розумне споживання газу

В даний час не існує механізму автоматичного переказу коштів між постачальниками газу, тому неможливо сплатити борг перед газопостачальною компанією за рахунок переплати. Щоб розумно споживати газ у опалювальний сезон, “Нафтогаз” радить споживачам перевірити все газове обладнання, усунути повітряні пробки, за необхідності відремонтувати труби. Також слід очистити сопло пальника на газовій плиті та опалювати лише окремі кімнати, а не весь будинок. Споживачі повинні використовувати газ як джерело тепла лише за відсутності централізованого опалення.