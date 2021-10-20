+20 тепла і сонячна погода – прогноз на тиждень в Україні

В Українському Гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в найближчий тиждень. За отриманими даними буде тепло, сонячно, переважно без опадів по всій території країни. Бабине літо хоч і коротке, але дуже тепле. Місцями температура досягає +20 градусів тепла.





Потепління пройде так само швидко, як і настало. Тому потрібно максимально встигнути ним насолодитися. Синоптики рекомендують проводити час на відкритому повітрі. якщо є така нагода.

Якою буде перша половина тижня?

З понеділка по середу тихо та безвітряно, небо чисте. Температура на вулиці до +18 градусів, вночі + 5. Пік спеки буде 20 жовтня, але тільки в південних регіонах. Там по-справжньому зможуть насолодитися м’яким кліматом. У Херсонській, Одеській та Запорізькій областях, та в акваторіях Азовського і Чорного морів на стовпчиках термометра буде +20.

У центрі України максимум +18, але відчуватися буде як +22 градуси тепла. При цьому будьте обережні, осіннє тепло підступне, саме в цей час різко зросте кількість захворювань на ГРВІ.

Попри те, що потепління прийшло дуже швидко, надовго воно не затримається. Через сильний перепад температури вдень та вночі, вранці будуть тумани. Але до обіду вже все розпогодиться, й можна приймати сонячні ванни.

А ось в Карпатах вже випав перший сніг і на всі готуються до наближення зими. На заході України максимум +15 вдень, а ось вночі похолодає до 0 … + 2 градусів.

Чого очікувати в другій половині тижня?

У четвер і п’ятницю вдень буде тепло, але на територію України увірветься антициклон. Тому очікується посилення вітру. Саме антициклон принесе дощі та похолодання, а на південному сході пройдуть штормові попередження.

В суботу прогнозують дощ. Пройде він локально, буде короткочасним, проте істотно зіпсує вихідний всім українцям. Неділя похмура, вже з понеділка в країні очікують сильні заморозки.