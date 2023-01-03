В Німеччині збільшили суму утримання для українських біженців: скільки будуть платити

У Німеччині з 1 січня збільшили суму виплат для українських біженців. Тепер наші співгромадяни, що тікаючи від війни знайшли прихисток у цій країні, будуть отримувати щомісяця по 502 євро. Проте щоб претендувати на таку грошову допомогу українці повинні мати офіційний статус біженців.

Власне підвищення виплат торкнулося не лише українців. З 1 січня у ФРН змінилася сума утримання для всіх потребуючих громадян, до яких входять і біженці. Відповідне рішення в Бундестагу прийняли 10 листопада 2022 року.

Згідно з новими правилами ставка доходу на одного дорослого збільшилася на 53 євро і зараз становить 502 євро. Така виплата призначена для самотніх людей, які не можуть себе забезпечити. Крім того зросли й інші ставки:

для осіб в офіційному чи громадянському шлюбі, які проживають разом – по 451 євро кожному;

для дітей 14-17 років – 420 євро;

для дітей 6-13 років – 348 євро;

для дітей до 5 років – 318 евро.

Проте отримувати виплати нарівні із потребуючими громадянами Німеччини українці можуть лише якщо оформили собі офіційний статус біженця. Такий статус фактично зрівнює біженців із корінними німцями. Українці отримують право не лише на щомісячну матеріальну допомогу, а й на отримання низки соціальних послуг, наприклад медичне обслуговування, навчання у школах та дошкільних закладах для дітей, доступ до ринку праці тощо.

Нагадаємо, що в Іспанії біженці з України також можуть претендувати на виплати в сумі 500 євро на місяць. Програма допомоги діє в регіоні Каталонія і розрахована переважно на самотніх матерів з дітьми. Виплата розподіляється таким чином: 400 євро – на дорослу особу, а решта 100 євро – на дитину, якою вона опікується. Наразі офіційно зареєстровані в Каталонії біженці можуть подати заявки на отримання допомоги у міських адміністраціях цього регіону Іспанії.