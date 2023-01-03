В Германии увеличили сумму содержания для украинских беженцев: сколько будут платить

В Германии с 1 января увеличили сумму выплат для украинских беженцев. Теперь наши сограждане, которые нашли убежище в этой стране, будут получать ежемесячно по 502 евро. Однако, чтобы претендовать на такую денежную помощь, украинцы должны иметь официальный статус беженцев.

Собственно повышение выплат коснулось не только украинцев. С 1 января в ФРГ изменилась сумма содержания для всех нуждающихся граждан, в число которых входят и беженцы. Соответствующее решение в Бундестаге было принято 10 ноября 2022 года.

Согласно новым правилам, ставка дохода на одного взрослого увеличилась на 53 евро и сейчас составляет 502 евро. Такая выплата предназначена для одиноких людей, которые не могут себя обеспечить. Кроме того, выросли и другие ставки:

для лиц в официальном или гражданском браке, проживающих вместе – по 451 евро каждому;

для детей 14-17 лет – 420 евро;

для детей 6-13 лет – 348 евро;

для детей до 5 лет – 318 евро.

Однако получать выплаты наравне с нуждающимися гражданами Германии украинцы могут только если оформили официальный статус беженца. Такой статус фактически приравнивает беженцев к коренным немцам. Украинцы получают право не только на ежемесячную материальную помощь, но и на получение ряда социальных услуг, например медицинское обслуживание, обучение в школах и дошкольных учреждениях для детей, доступ к рынку труда и т.д.

Напомним, что в Испании беженцы из Украины также могут претендовать на выплаты в сумме 500 евро в месяц. Программа помощи действует в регионе Каталония и рассчитана преимущественно на одиноких матерей с детьми. Выплата распределяется следующим образом: 400 евро – на взрослого человека, а остальные 100 евро – на ребенка, который находится у него под опекой. Сейчас официально зарегистрированные в Каталонии беженцы могут подать заявки на получение помощи в городских администрациях этого региона Испании.