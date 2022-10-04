Обвал цін на гречку: експерт назвав дату стрімкого падіння вартості популярного продукту

Ціни на гречку в Україні незабаром різко зміняться. Вже наприкінці жовтня вартість кілограмової пачки впаде із 70 ледь не до 50 грн/кг. Наразі ж зниження цін зупиняють погані погодні умови, що не дозволяють аграріям зібрати урожай.

Хорошу новину українцям повідомив Денис Марчук, заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради. Він зазначив, що через постійні дощі зайти в поле та зібрати необхідну для внутрішнього ринку кількість гречки просто неможливо. Тому і ціни наразі тримаються на досить високому рівні.

Одначе ситуація скоро покращиться. Цього року українським аграріям, всупереч труднощам, пов’язаним з війною, вдалося виростити близько 120 тисяч тон гречки. По-перше, це значно більше ніж у минулому сезоні. По-друге, такої кількості цілком достатньо, щоб забезпечити потреби населення. Хоча варто врахувати й те, що чимало українців з початком війни виїхали за кордон. Відповідно внутрішнє споживання гречаної крупи в Україні суттєво скоротилося.

Марчук спрогнозував, що середня ціна на гречку в Україні наприкінці жовтня коливатиметься в межах 50 і 60 грн/кг. Разом з тим він попрохав українців не скупопувати гречку, як тільки вона здешевшає. Адже така поведінка покупців може стати приводом до спекуляцій гравців ринку і штучного підвищення цін.

Що ж стосується вартості інших споживчих товарів, в Україні також очікується стабілізація цін на яйця. Та це зовсім не означає, що вони здешевшають. Навіть навпаки, до актуальної ціни 40,90 грн за десяток незабаром додасться ще 10%. Після цього вартість курячих яєць, за прогнозами експертів, підвищуватися більше не буде.

В той же час в Україні продовжує дорожчати сало. Лише за останній місяць цей культовий для українців продукт додав у ціні 8 грн і тепер вартує майже 218 грн за кілограм.