В тюрьму за Windows 10: в Украине взялись за пиратов

Кабинет министров Украины на днях одобрил законопроект, согласно которому наказание за плагиат и нарушение авторского права станет значительно жестче. Отныне нарушителям грозит не только административная, но даже уголовная ответственность.





Законопроект Об авторском праве и смежных правах был согласован Кабмином 9 июня 2021. Введение таких изменений в законодательство призвано не только защитить права ученых и деятелей искусства, но и приблизиться еще хотя бы на шаг к ценностям стран ЕС.

Данный закон предусматривает следующие нововведения:

усиление ответственности, как административной, так и уголовной, для нарушителей авторского и смежных прав;

введение уголовной ответственности за финансовое содействие пиратству;

уголовное дело будет осуществляться в виде частного обвинения в финансировании нарушения авторского права и плагиата.

Штрафы за кражу авторского продукта, как например копия фильма или даже установка нелицензионной операционной системы на компьютер, будут теперь действительно значительными. Что уж говорить о лицах, финансирующих плагиат или распространяющих продукты-нарушители авторского права.

В частности, в новом законе предлагается штрафовать нарушителей авторского права на сумму от 50 до 300 необлагаемых минимальных доходов (НМД). А это в свою очередь соответствует сумме от 850 до 5100 гривен. Незаконная продукция, конечно, будет конфисковываться в полном объеме, вместе с оборудованием пиратов, с помощью которого собственно и осуществлялось правонарушение.

Что касается уголовной ответственности, здесь также предлагается денежный штраф. Но исправительные работы и тюрьма злостным нарушителям также грозят. Поэтому для тех, кого поймали за нарушение авторского права, или же непосредственное его финансирование, определена штрафная сумма от 300 до 1000 необлагаемых минимумов. В денежном эквиваленте такой штраф составляет от 5100 до 17000 гривен.

Возможно и назначение злоумышленнику исправительных работ с максимальным сроком 2 года. Наибольший возможный срок пребывания за решеткой для плагиаторов также равен 2 годам.