Стала известна схема обмана украинцев в супермаркетах

Украинские супермаркеты своими бесконечными скидками привлекают покупателей и втираются к ним в доверие. Однако в большинстве случаев такой «обвал цен» – чистый фейк. Стоимость продуктов не только не снижают, но даже повышают, наклеивая на просроченный товар еще один ценник. И это далеко не единственная схема обмана, на которую массово попадаются украинцы.





О самых популярных способах махинаций с ценами в продуктовых магазинах рассказал глава Союза потребителей Украины Максим Несмеянов.

Разные цены на весах в зале и на кассе . Работники супермаркета устанавливают на весы в торговом зале базу с более высокими ценами товаров, чем на кассе. В итоге покупатель сам «выбивает» себе гораздо большую стоимость выбранного продукта.

. Работники супермаркета устанавливают на весы в торговом зале базу с более высокими ценами товаров, чем на кассе. В итоге покупатель сам «выбивает» себе гораздо большую стоимость выбранного продукта. Вес упаковки . Поддон, на котором лежит мясо, или рыба, взвешивают вместе с товаром, хотя по правилам вес упаковки не должен учитываться. Чаще всего такой трюк проворачивают с самыми дорогими продуктами, чтобы получить большую выгоду от сверхвеса.

. Поддон, на котором лежит мясо, или рыба, взвешивают вместе с товаром, хотя по правилам вес упаковки не должен учитываться. Чаще всего такой трюк проворачивают с самыми дорогими продуктами, чтобы получить большую выгоду от сверхвеса. Просроченная продукция в отделе уценки. На полки с уцененной продукцией выкладывают товар, срок годности которого уже вышел. Тогда как на самом деле за меньшую стоимость должны продавать продукты со сроком годности, истекающим через несколько дней.

Недодача сдачи. Согласно украинскому законодательству, продавец может недодать клиенту максимум 5 копеек до его сдачи. Но кассиры супермаркетов часто присваивают 50, или даже 80 копеек. Учитывая поток покупателей, к концу дня «бонус» к зарплате получается неплохой.

Но наиболее закоренелой и распространенной является схема с двойными ценниками. Это, так сказать, «классика жанра». На товары, якобы по скидке, наклеивают второй ценник с еще большей ценой. Так что покупатель, приобретая товар на 50% дешевле, по факту получает его за все 150% реальной стоимости.