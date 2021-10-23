Стала известна схема обмана украинцев в супермаркетах
Трюки с весом и двойными ценниками – это еще далеко не все.
Украинские супермаркеты своими бесконечными скидками привлекают покупателей и втираются к ним в доверие. Однако в большинстве случаев такой «обвал цен» – чистый фейк. Стоимость продуктов не только не снижают, но даже повышают, наклеивая на просроченный товар еще один ценник. И это далеко не единственная схема обмана, на которую массово попадаются украинцы.
О самых популярных способах махинаций с ценами в продуктовых магазинах рассказал глава Союза потребителей Украины Максим Несмеянов.
- Разные цены на весах в зале и на кассе. Работники супермаркета устанавливают на весы в торговом зале базу с более высокими ценами товаров, чем на кассе. В итоге покупатель сам «выбивает» себе гораздо большую стоимость выбранного продукта.
- Вес упаковки. Поддон, на котором лежит мясо, или рыба, взвешивают вместе с товаром, хотя по правилам вес упаковки не должен учитываться. Чаще всего такой трюк проворачивают с самыми дорогими продуктами, чтобы получить большую выгоду от сверхвеса.
- Просроченная продукция в отделе уценки. На полки с уцененной продукцией выкладывают товар, срок годности которого уже вышел. Тогда как на самом деле за меньшую стоимость должны продавать продукты со сроком годности, истекающим через несколько дней.
- Недодача сдачи. Согласно украинскому законодательству, продавец может недодать клиенту максимум 5 копеек до его сдачи. Но кассиры супермаркетов часто присваивают 50, или даже 80 копеек. Учитывая поток покупателей, к концу дня «бонус» к зарплате получается неплохой.
Но наиболее закоренелой и распространенной является схема с двойными ценниками. Это, так сказать, «классика жанра». На товары, якобы по скидке, наклеивают второй ценник с еще большей ценой. Так что покупатель, приобретая товар на 50% дешевле, по факту получает его за все 150% реальной стоимости.
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