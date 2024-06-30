Відомий мольфар дав прогноз на літо: слід чекати на зміни

Мольфар Макс Гордєєв розповів, які важливі події відбуватимуться в Україні цього літа. За його словами, вони відіграють ключову роль у російсько-українській війні.

Він додав, що можливі значні дипломатичні зрушення і переговори, спрямовані на деескалацію конфлікту.

Економічні прогнози вказують на зростання, що допоможе стабілізувати ситуацію в країні. Літо стане періодом, коли міжнародна підтримка України посилиться, що сприятиме зміцненню її позицій на глобальній арені.

Також, продовжив експерт, можуть бути зміни і в законодавчій системі України.

До кінця року в Україні очікуються зміни в законодавстві, спрямовані на посилення обороноздатності, підтримку економіки та захист прав громадян. Карта Таро “Справедливість” вказує на неминучість змін і приведення системи у відповідність до сучасних вимог. Нові законодавчі ініціативи можуть стосуватися мобілізації, розширення прав військовослужбовців та економічної підтримки постраждалих регіонів.

Крім того, продовжив мольфар, зміни в законодавстві також можуть включати заходи для боротьби з корупцією та забезпечення більшої прозорості в управлінні державними ресурсами. Це допоможе підвищити довіру до уряду і забезпечити ефективне використання наданої міжнародної допомоги.