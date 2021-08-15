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Кишкова паличка, небезпечний гепатит та неприємний грибок – що ще можна «заробити» на пляжах Одеси та Кирилівки?

16.08.2021
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Літній період радує сонячною погодою, відпустками і відпочинком на берегах водойм. Але небезпечні мікроорганізми, на жаль, можна підхопити навіть, здавалося б, в хороших умовах.


Інфекційні захворювання, грибки, гельмінти, лептоспіроз – і це ще не все, що може вразити ваше здоров’я при купанні на найпопулярніших курортах України.

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Трохи докладніше.

Лептоспіроз

Бактерії, закручені у вигляді спіралей – і є збудниками лептоспірозу. Інфіковані тварини є основними джерелами хвороби.

Очі, рот, ніс, тріщини і рани – це місця, через які потрапляє інфекція до людини.

Лептоспіроз плутають з симптомами грипу: головний біль, діарея, біль в м’язах.

Хвороба може протікати важко, зачіпаючи нирки, печінку, головний мозок. Це дуже небезпечно.

Порада: при будь-яких симптомах, відразу звертатися до лікаря.

Грибки

Грибок можна підхопити, якщо ходити босоніж. Не робіть цього на пляжах. А краще, мийте ноги після відпочинку на березі.

У разі дискомфорту в області ступень, зверніться до лікаря.

Кишкова паличка

Вона небезпечна і вимагає особливої ​​уваги і лікування. До симптомів відносяться: висока температура до 39 ‘, лихоманка, блювота, сильна діарея.

Одужання настає через тиждень. Але можуть бути і ускладнення. Діти в групі ризику.

Для лікування потрібні спеціальні антибіотики і антисептики.

Галофілез

Виникає при попаданні морської води в рот.

Основні симптоми: пронос, висока температура, ротавірусна інфекція. Зачіпає в основному дітей.

Хвороба розвивається протягом двох діб. Прогноз лікування сприятливий.

Гепатит А

Запальне захворювання печінки називається Гепатит А. Може доходити до летального випадку. Основний збудник – заражені водопроводи фекальними масами.

Можна заразитися і від іншої людини.

Симптоми – жовтяниця, висока температура, інтоксикація, сильний головний біль. Потрібно терміново звертатися до лікаря.

Про що потрібно пам’ятати на пляжі?

  • Не рекомендується купатися на диких і необладнаних пляжах. Варто відпочивати на берегах, за якими стежить спеціальна служба, що має санітарний паспорт при виконанні всіх умов роботи.
  • Чи не ковтайте воду з джерел, де купаєтеся. Це допоможе уникнути зараження.
  • Якщо ви побачили заборонні знаки, зупиніться! Купатися там не можна! Бережіть себе і своє здоров’я!

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16.08.2021
1 хвилина на прочитання

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