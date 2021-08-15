Кишкова паличка, небезпечний гепатит та неприємний грибок – що ще можна «заробити» на пляжах Одеси та Кирилівки?
Літній період радує сонячною погодою, відпустками і відпочинком на берегах водойм. Але небезпечні мікроорганізми, на жаль, можна підхопити навіть, здавалося б, в хороших умовах.
Інфекційні захворювання, грибки, гельмінти, лептоспіроз – і це ще не все, що може вразити ваше здоров’я при купанні на найпопулярніших курортах України.
Трохи докладніше.
Лептоспіроз
Бактерії, закручені у вигляді спіралей – і є збудниками лептоспірозу. Інфіковані тварини є основними джерелами хвороби.
Очі, рот, ніс, тріщини і рани – це місця, через які потрапляє інфекція до людини.
Лептоспіроз плутають з симптомами грипу: головний біль, діарея, біль в м’язах.
Хвороба може протікати важко, зачіпаючи нирки, печінку, головний мозок. Це дуже небезпечно.
Порада: при будь-яких симптомах, відразу звертатися до лікаря.
Грибки
Грибок можна підхопити, якщо ходити босоніж. Не робіть цього на пляжах. А краще, мийте ноги після відпочинку на березі.
У разі дискомфорту в області ступень, зверніться до лікаря.
Кишкова паличка
Вона небезпечна і вимагає особливої уваги і лікування. До симптомів відносяться: висока температура до 39 ‘, лихоманка, блювота, сильна діарея.
Одужання настає через тиждень. Але можуть бути і ускладнення. Діти в групі ризику.
Для лікування потрібні спеціальні антибіотики і антисептики.
Галофілез
Виникає при попаданні морської води в рот.
Основні симптоми: пронос, висока температура, ротавірусна інфекція. Зачіпає в основному дітей.
Хвороба розвивається протягом двох діб. Прогноз лікування сприятливий.
Гепатит А
Запальне захворювання печінки називається Гепатит А. Може доходити до летального випадку. Основний збудник – заражені водопроводи фекальними масами.
Можна заразитися і від іншої людини.
Симптоми – жовтяниця, висока температура, інтоксикація, сильний головний біль. Потрібно терміново звертатися до лікаря.
Про що потрібно пам’ятати на пляжі?
- Не рекомендується купатися на диких і необладнаних пляжах. Варто відпочивати на берегах, за якими стежить спеціальна служба, що має санітарний паспорт при виконанні всіх умов роботи.
- Чи не ковтайте воду з джерел, де купаєтеся. Це допоможе уникнути зараження.
- Якщо ви побачили заборонні знаки, зупиніться! Купатися там не можна! Бережіть себе і своє здоров’я!
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