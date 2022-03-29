В Україні запрацювали нові правила отримання пенсій

Відтепер пенсію та інші соціальні виплати українці матимуть змогу отримати у будь якому відділенні Ощадбанку. Державна фінустанова обслуговуватиме навіть тих громадян, що не мають карток й завжди отримували свої виплати в Укрпошті.





Про нові правила роботи повідомили в прес-службі Ощаду. Зараз чимало українців змінили місце проживання, втікаючи від жахів війни. Через вимушений переїзд вони не можуть отримувати свої виплати так, як робили це раніше. Та тепер переселенцям не доведеться хвилюватися за свої кошти, адже пенсію, допомогу на дітей та всі інші види соціального забезпечення будуть виплачувати в Ощадбанку.

Щоб отримати свої гроші потрібно звернутися до найближчої філії Ощаду та пред’явити свої документи. Зокрема при собі потрібно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

пенсійне посвідчення (якщо воно є).

Натомість пенсіонерам та представникам інших пільгових категорій, що отримують свої виплати на банківську карту, продовжать нараховувати кошти в звичному порядку.

Ще одним способом отримання пенсії та соціальних виплат є грошовий переказ. Він також підійде громадянам, яким через війну довелося змінити місце проживання. Щоб отримати пенсію за допомогою переказу, потрібно увійти в свій особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду та змінити там свою адресу реєстрації на актуальне місце проживання. Повідомити нову адресу для отримання пенсії та соцвиплат може й оператор гарячої лінії Пенсійного фонду або Укрпошти.

Нагадаємо, що з 1 березня українським пенсіонерам збільшили суму виплат. Не зважаючи на війну, уряд дотримав своєї обіцянки та проіндексував пенсії. Підвишку отримали понад 10 млн. пенсіонерів. Дохід громадян похилого віку зріс в середньому на 380 грн. Натомість українці, що вийшли на заслужений відпочинок менше 3 років тому та не потрапили під індексацію, отримали фіксовану доплату в розмірі 135 грн.

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