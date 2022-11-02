Жінки все ж будуть змушені ставати на військовий облік: але є багато винятків

Жінки все-таки будуть військовозобов’язаними. Центр спеціальних дій дав чітке пояснення, хто саме з українок має стати на військовий облік. У першу чергу це стосується жінок із медичною та фармацевтичною освітою.

Кардинально для жінок нічого не змінилось, а призови для них у мирний час були прописані у законі ще у 1992 році. Просто ними ніхто не цікавився.

Вперше перелік спеціальностей, згідно з яким українок можуть взяти на військовий облік з’явився у 1994 році. Лише у 2021 році Міністерство оборони його переглянуло. У списку було більше сотні спеціальностей, до нього потрапили навіть музикантки.

Звісно, коли громадяни України побачили цей перелік, здійнялася хвиля обурення. МО вчасно відреагувало на критику та скоротило перелік всього до 14 груп спеціальностей та лише 7 професій. Такі дії знизили напругу у суспільстві, а також зменшили навантаження на центри комплектації.

Згідно із чинним законом на військовий облік обов’язково мають стати жінки, які є придатними до служби за віком, фізично здорові, мають медичні чи фармацевтичні спеціальності, тобто: лікарки, медичні сестри, ветеринарки та інші. Якщо спеціальність жінки не входить у перелік, вона може стати на військовий облік за власним бажанням.

Станом на сьогодні понад 50 тисяч українок працюють у ЗСУ. 38 тисяч із цих 50 проходять службу на військових спеціальностях. 5 тисяч українок перебувають на фронті. Вони на рівні із чоловіками нищать ворога та звільняють українські землі, хоча їм набагато складніше на війні. По-перше, в країні немає форми для жінок, тому вони купують чоловічу та перешивають. По-друге, коли жінка потрапляє в полон, до неї можуть застосовувати сексуальне насилля. По-третє, багато хто з них залишив вдома власних дітей на бабусь та дідусів та пішли на нульову лінію.